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Posted 23 декабря, 13:00

Published 23 декабря, 13:00

Modified 23 декабря, 13:04

Updated 23 декабря, 13:04

Телефонные мошенники в преддверии Нового года убеждают россиян совершать поджоги

Телефонные мошенники в преддверии Нового года убеждают россиян совершать поджоги

23 декабря 2024, 13:00
Фото: Пресс-служба Сбера, Кибрарий.
За прошедшую неделю в России зафиксированы массовые поджоги административных зданий, социально значимых объектов и офисов банков.

Случаи поджогов под воздействием телефонных мошенников в России участились перед новогодними праздниками. Люди, потерявшие накопления, пытаются вернуть их и совершают нападения на различные объекты, в том числе и офисы банков. По данным банка, в стране на 30% выросло число таких нападений под воздействием методов социальной инженерии.

Подобный вид мошенничества появился в начале прошлого года. Злоумышленники связываются со своими жертвами и обещают вернуть им деньги, если они выполнят определенные действия, например совершат поджог банкомата или офиса банка. В некоторых случаях мошенники говорят, что подобные действия помогут поймать преступников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение.

Мошенники, как правило, просят снять процесс преступления на видео. Жертвы в итоге совершают преступление и не получают обещанных денег. Вместо этого их привлекают к уголовной или административной ответственности. Данное действие также может быть классифицировано как теракт, максимальное наказание за который по статье 205 УК РФ составляет до 15 лет лишения свободы. Чаще всего злоумышленники вовлекают в подобные действия социально уязвимых граждан — молодёжь и пенсионеров.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что в банке понимают, что подобные действия совершаются людьми под сильным психологическим давлением. Манипуляторы находятся в кол-центрах на территории Украины и фактически зомбируют людей в преддверии новогодних праздников. Он назвал данную ситуацию трагедией, так как россияне идут на преступление, ломают собственную жизнь и создают опасность для окружающих.

Кузнецов призвал россиян быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с мошенниками. Он напомнил, что нельзя никому передавать персональные данные, а также о необходимости проверять информацию и внимательно наблюдать за поведением родственников, которые могли попасть под влияние преступников. Заместитель председателя правления Сбербанка добавил, что в подобных случаях необходимо обращаться в полицию, звонить на горячие линии поддержки кредитных организаций и сообщать родственникам о происходящем.

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