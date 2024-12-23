Телефонные мошенники в преддверии Нового года убеждают россиян совершать поджоги

Мошенники, как правило, просят снять процесс преступления на видео. Жертвы в итоге совершают преступление и не получают обещанных денег. Вместо этого их привлекают к уголовной или административной ответственности. Данное действие также может быть классифицировано как теракт, максимальное наказание за который по статье 205 УК РФ составляет до 15 лет лишения свободы. Чаще всего злоумышленники вовлекают в подобные действия социально уязвимых граждан — молодёжь и пенсионеров.