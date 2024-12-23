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Posted 23 декабря, 19:06

Published 23 декабря, 19:06

Modified 23 декабря, 19:08

Updated 23 декабря, 19:08

Теплоход Belfast сел на мель в Ростовской области в Азове

Теплоход Belfast сел на мель в Ростовской области в Азове

23 декабря 2024, 19:06
Фото: fleetphoto.ru. Теплоход Belfast сел на мель в Ростовской области в Азове
Груженный углем теплоход Belfast сел на мель в реке Дон в Азове, информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС России.

сообщение о посадке на мель судна в районе города Азова поступило около 19.35 мск. Известно, что теплоход следовал из Ростова-на-Дону в порт Молдовы.

Известно, что на борту находятся 12 членов экипажа, а само судно груженное углем. Никто из людей не пострадал, разлива ГСМ нет. Судовой ход не перекрыт.

«Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели», — пояснили в МЧС.

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Ранее стало известно, что затонувший в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» шел на зимовку в Ростовскую область. Напомним, что происшествие стало причиной экологической катастрофы в Черном море, последствием которой может стать исчезновение некоторых видов рыбы.

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