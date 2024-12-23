Теплоход Belfast сел на мель в Ростовской области в Азове

Posted 23 декабря, 19:06
Published 23 декабря, 19:06
Modified 23 декабря, 19:08
Updated 23 декабря, 19:08
сообщение о посадке на мель судна в районе города Азова поступило около 19.35 мск. Известно, что теплоход следовал из Ростова-на-Дону в порт Молдовы.
Известно, что на борту находятся 12 членов экипажа, а само судно груженное углем. Никто из людей не пострадал, разлива ГСМ нет. Судовой ход не перекрыт.
«Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели», — пояснили в МЧС.
Ранее стало известно, что затонувший в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» шел на зимовку в Ростовскую область. Напомним, что происшествие стало причиной экологической катастрофы в Черном море, последствием которой может стать исчезновение некоторых видов рыбы.