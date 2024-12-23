Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накроют дожди

Гидрометцентр при этом информирует о том, что в Ростовской области дневная температура воздуха достигнет +6 градусов, а скорость ветра не превысит 3 метра в секунду. Ночью столбики термометров покажут около +2 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.