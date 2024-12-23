Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накроют дожди

Posted 23 декабря, 07:44
Published 23 декабря, 07:44
Modified 23 декабря, 07:46
Updated 23 декабря, 07:46
По информации госкомпании, кроме Ростовской области дожди пройдут и на территории Краснодарского края. А на участках трассы М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей прогнозируют снег.
Гидрометцентр при этом информирует о том, что в Ростовской области дневная температура воздуха достигнет +6 градусов, а скорость ветра не превысит 3 метра в секунду. Ночью столбики термометров покажут около +2 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.
В «Автодоре» водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и разрешенный скоростной режим, а также следить за сообщениями на информационных табло.
Ранее стал известен прогноз погоды на Новый год в Ростовской области.