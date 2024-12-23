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Posted 23 декабря, 07:44

Published 23 декабря, 07:44

Modified 23 декабря, 07:46

Updated 23 декабря, 07:46

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накроют дожди

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накроют дожди

23 декабря 2024, 07:44
Фото: rostovgazeta.ru. Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области накроют дожди
В Ростовской области трассу М-4 «Дон» в ближайшие сутки накроет дождями, сообщает госкомпания «Автодор».

По информации госкомпании, кроме Ростовской области дожди пройдут и на территории Краснодарского края. А на участках трассы М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей прогнозируют снег.

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Гидрометцентр при этом информирует о том, что в Ростовской области дневная температура воздуха достигнет +6 градусов, а скорость ветра не превысит 3 метра в секунду. Ночью столбики термометров покажут около +2 градусов, а ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду.

В «Автодоре» водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и разрешенный скоростной режим, а также следить за сообщениями на информационных табло.

Ранее стал известен прогноз погоды на Новый год в Ростовской области.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Автомобили#М-4 «Дон»#ГК «Автодор»
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