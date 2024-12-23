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Posted 23 декабря, 09:51

Published 23 декабря, 09:51

Modified 23 декабря, 09:53

Updated 23 декабря, 09:53

Стало известно, как закрыли кафе Wasabi в Батайске

Требовали фото из больницы: кафе в Батайске отказалось признать отравление клиентов

23 декабря 2024, 09:51
Фото: Pxhere. Стало известно, как закрыли кафе Wasabi в Батайске

В Батайске кафе Wasabi не признает вину в распространении кишечной палочки

Появились подробности скандального случая с закрытием кафе Wasabi в городе Батайске Ростовской области. По информации городских СМИ, организация отказывается признавать вину в том, что их посетители заразились кишечной палочкой.

Как сообщает «Батайск город», 11 декабря две девушки почувствовали тошноту и боль в желудке. У них поднялась температура и началась диарея. Врачи диагностировали у них кишечную инфекцию. Пациентки провели в стационаре почти целую неделю.

После этого девушки обратились в кафе, но там отказались признавать вину. Вместо помощи им предложили вернуть стоимость заказа — около полутора тысячи рублей. Когда в дело вмешался Роспотребнадзор, кафе временно закрыли.

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— Мы были в шоке, что кафе открыто даже после проверки. Администратор кафе просил доказательства нашей госпитализации, фото и видео из палаты, но к нам так никто и не пришёл, — цитирует одну из девушек СМИ.

Горожанку выписали 17 декабря. Она тут же предоставила кафе результаты анализов и выписку, где говорится о кишечной инфекции. В ответ ей сообщили, что кафе уже закрыто, хотя девушка утверждает, что заведение якобы работает.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Роспотребнадзор#Инфекция#Госпитализация#Происшествия#Кишечная палочка
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