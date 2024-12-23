Требовали фото из больницы: кафе в Батайске отказалось признать отравление клиентов

Posted 23 декабря, 09:51
Published 23 декабря, 09:51
Modified 23 декабря, 09:53
Updated 23 декабря, 09:53
Как сообщает «Батайск город», 11 декабря две девушки почувствовали тошноту и боль в желудке. У них поднялась температура и началась диарея. Врачи диагностировали у них кишечную инфекцию. Пациентки провели в стационаре почти целую неделю.
После этого девушки обратились в кафе, но там отказались признавать вину. Вместо помощи им предложили вернуть стоимость заказа — около полутора тысячи рублей. Когда в дело вмешался Роспотребнадзор, кафе временно закрыли.
— Мы были в шоке, что кафе открыто даже после проверки. Администратор кафе просил доказательства нашей госпитализации, фото и видео из палаты, но к нам так никто и не пришёл, — цитирует одну из девушек СМИ.
Горожанку выписали 17 декабря. Она тут же предоставила кафе результаты анализов и выписку, где говорится о кишечной инфекции. В ответ ей сообщили, что кафе уже закрыто, хотя девушка утверждает, что заведение якобы работает.