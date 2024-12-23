Ученые сделали тревожный прогноз об угрозе загрязнения Азовского море мазутом

Ученые сообщают, что ситуацию мог усугубить шторм на Черном море. Так, волны могли разнести нефтяные пятна по всему побережью Крыма, Краснодарского края и даже по пляжам Турции и Украины. Азовское море также может попасть под угрозу загрязнения мазутом. Об этом рассказал научный сотрудник Университета «Сириус» Андрей Гринько.