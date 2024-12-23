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Posted 23 декабря, 17:18

Published 23 декабря, 17:18

Modified 23 декабря, 17:20

Updated 23 декабря, 17:20

Ученые сделали тревожный прогноз об угрозе загрязнения Азовского море мазутом

Ученые сделали тревожный прогноз об угрозе загрязнения Азовского море мазутом

23 декабря 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney.
В телеграмм-канале федеральной территории «Сириус» ученые сообщили об угрозе попадания мазута в водоемы различных регионов страны. В список попало и Азовское море.

Напомним, что 15 декабря произошло крушение танкеров в Керченском проливе. В итоге в Черное море попало огромное количество мазута. Работы по очистке пляжных территорий и спасению животных продолжаются до сих пор.

Ученые сообщают, что ситуацию мог усугубить шторм на Черном море. Так, волны могли разнести нефтяные пятна по всему побережью Крыма, Краснодарского края и даже по пляжам Турции и Украины. Азовское море также может попасть под угрозу загрязнения мазутом. Об этом рассказал научный сотрудник Университета «Сириус» Андрей Гринько.

Сообщается, что продукты нефти образуют пленку на воде, которая не позволяет живым организмам потреблять кислород. Помимо этого, мазут загрязняет морское дно. Обычно разливы ограждают физически, но шторм на Черном море затруднил ситуацию. Одним из решений проблемы может стать использование микробов или водорослей для разложения вредных веществ.

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Ранее появилась информация о том, что из-за мазута Ростовская область может остаться без селедки.

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