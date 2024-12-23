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Posted 23 декабря, 14:12

Published 23 декабря, 14:12

Modified 27 декабря, 09:13

Updated 27 декабря, 09:13

Как нарядить елку в Ростове на 1500 рублей

Уложиться в 1,5 тысячи: как купить и украсить елку в Ростове, если денег очень мало

23 декабря 2024, 14:12
Фото: rostovgazeta.ru. Как нарядить елку в Ростове на 1500 рублей

Дизайнер рассказала, как модно украсить елку при очень ограниченном бюджете

Сюжет
Эксклюзив
Корреспондент RostovGazeta Анна Ивченко провела эксперимент и попыталась выяснить, можно ли купить елку в Ростове-на-Дону и украсить ее к Новому году, имея всего 1,5 тысячи рублей.

Почему 1500 рублей

За две недели до Нового года корреспондент RostovGazeta выяснил у продавца одного из городских елочных базаров Тимура Шахназаряна, какие цены на ели и сосны считаются средними для сосен и елей в Ростове. Так, сосна среднего размера, около 1 метра в высоту стоит 1500 рублей, а ель таких же параметров — 2000 рублей.

Я решила пойти на риск и узнать, возможно ли на 1500 рублей купить не только новогоднее дерево, но и украсить его.

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Как выбрать недорогую елку

Первое правило экономной подготовки к Новому году — покупка необходимых предметов и продуктов заранее, до начала ажиотажного спроса. Это работает и при покупке елки. Чем ближе 31 декабря, тем неохотнее продавцы идут на уступки. В Ростове есть места продажи елей с фиксированными ценами: это крупные елочные базары и гипермаркеты. Туда с ограниченным бюджетом путь заказан, договориться о снижении цены на дерево можно на небольшом елочном развале.

Сосновые ветки в срубе в подобных местах стоят, в среднем о 500 до 1000 рублей. Цена на небольшие сосны от 90 до 120 см составляет уже 1500 рублей. Чтобы усложнить эксперимент, я попыталась договориться с продавцом о скидке на целое дерево. Для этого я выбрала дерево, с обломанными нижними ветками, которые и без того пришлось бы убрать со ствола из-за налипшей на них грязи.

Цена на небольшие сосны от 90 до 120 см составляет уже 1500 рублей.
Цена на небольшие сосны от 90 до 120 см составляет уже 1500 рублей.. Фото: rostovgazeta.ru
— За тысячу не отдадите? Я заберу вот эту, с поломанными ветками, — говорю я и показываю на сосну, которая свалена в кучу с остальными по 1500 рублей.

Продавец сначала осмотрел дерево, на которое я указала и только после это ответил:

— По тысяче мы раньше обеда 31 [прим.ред.: декабря] не продаем. Сейчас 1200 максимум эту отдать могу.

На этом и сошлись. На украшения осталось 300 рублей. Подставку для дерева, чтобы сэкономить придется мастерить самостоятельно.

Ростовский флорист Анна Конарева советует устанавливать живые ели и сосны не в обычные подставки, а в горшки с влажной землей или песком. Это позволит дереву дольше сохранять свежий вид.

«Дополнительно живое дерево нужно опрыскивать 2-3 раза в день и ставить подальше от отопительных приборов», — рекомендует флорист.

У меня дома нашелся подходящий горшок большого диаметра, если такого нет, можно использовать обычное хозяйственное ведро. Важно, чтобы дно емкости было широким, иначе вся конструкция будет то и дело терять равновесие.

Землю, в которой будет стоять сосна, я взяла во дворе у дома. После праздников ее можно будет вернуть обратно.

На украшения осталось 300 рублей.
На украшения осталось 300 рублей.. Фото: rostovgazeta.ru
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Украсить елку на 300 рублей

Чтобы не нарушать чистоту эксперимента, я не стала использовать елочные игрушки, которые у меня уже были. Советы о том, как бюджетно и при этом не отходя от традиций украсить праздничное дерево я попросила у ростовского декоратора для мероприятий и общественных пространств Татьяны Кижуч.

«Практически обязательный атрибут — гирлянда. Можно вообще ничем не украшать ель, но гирлянда на ней быть должна. Все мы с детства помним фразу „елочка гори“. Без этого праздник не создать», — отмечает эксперт.

«Практически обязательный атрибут — гирлянда.»
«Практически обязательный атрибут — гирлянда.». Фото: 1MI

Декоратор отмечает, что на гирлянде можно сэкономить, если наматывать ее не на каждую ветвь дерева, а по спирали на крону. Расход гирлянды уменьшится сразу в несколько раз и для украшения метрового дерева будет достаточно 3-5 метров гирлянды.

Пятиметровые гирлянды достаточно распространены и на маркетплейсах, и в оффлайн-магазинах. И там, и там можно найти недорогие варианты, дешевле 100 рублей. Свою гирлянду я приобрела в гипермаркете за 80 рублей, ее длина — 5 метров, работает она от двух батареек класса АА, которых в комплекте нет. Они обошлись мне в 73 рубля.

На елочные игрушки остается 147 рублей.

При желании, уже на этом этапе сосну с гирляндой можно оставить в покое и наслаждаться минималистичным дизайном. Но какой же новый год без яркой елки?

За 147 рублей можно рассчитывать в лучшем случае на 5-10 пластиковых шаров. Наборы из 15-30 шаров, которых было бы достаточно для украшения метрового дерева в ростовских магазинах стоят от 250 рублей.

За 147 рублей можно рассчитывать в лучшем случае на 5-10 пластиковых шаров.
За 147 рублей можно рассчитывать в лучшем случае на 5-10 пластиковых шаров.. Фото: rostovgazeta.ru
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Фольга, баранки и банты

Тренды из интернета в 2024 году как будто играют на руку эксперименту RostovGazeta. Если вы уже прогуливались по городу и успели рассмотреть, как украшены елки в ресторанах и кофейнях, то наверняка заметили обилие бантов. Кое-где елку украшает один огромный бант, а где-то по ветвям разбросаны десятки маленьких бантиков. Красиво, легко сделать самостоятельно и главное — дешево.

На небольшую елку с лихвой хватит катушки ленты длиной 10 м. Из нее, по заверениям декоратора Татьяны Кижуч получится 30-40 бантов. Вязать их можно прямо на ветвях. В зависимости от материала и ширины ленты цена будет находиться в пределах от 70 до 500 рублей за катушку.

Мне приглянулся вариант украшения дерева одним большим бантом. Решено было купить отрез ткани с параметрами 1 на 2 метра. Мастерицы на просторах сети шьют «ушки» бантов по подобию подушек, а для объема заполняют их ватой или синтепоном. В моем распоряжении нет ни швейного оборудования, ни наполнителей. Поэтому ушки я сформировала туго обвязав отрез ткани в необходимых местах ниткой.

Такой бант обошелся мне 130 рублей. Ткань я выбрала по сниженной цене из остатков в швейном магазине.

Тем, кому не близка тема гламура и бантов, декоратор предложила несколько других способов бюджетного украшения праздничного дерева. Они вдохновлены «русским стилем» и традициями празднования Нового года в 19-20 веке.

Помните елку из рассказа Михаила Зощенко «Елка», где заботливая мать украсила праздничное дерево наливными яблоками, пастилками и орехами?

Так дерево было модно украшать еще до революции, но традиция прожила в обществе вплоть до середины 20-го века, пока сладости не вытеснили шары и игрушки всевозможных форм.

«На ниточки можно подвесить конфеты в ярких обертках, подсушенные дольки апельсинов, карамельки и настоящий тренд — русские баранки или сушки. Их еще можно дополнительно украсить бантами», — советует декоратор.

Татьяна Кижуч предупреждает, что тяжелые фрукты на елку лучше не вешать, чтобы ветви дерева не провисали и не обламывались.

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Другой необычный вариант — вернуть на елку якобы вышедшие из моды обычные шары. Но не в классическом и более дешевом исполнении.

«Воздушные шары на елках — новое веяние. Эти шары не подвешиваются, а просто помещаются между ветвей. Таким образом они визуально заполняют пустоты и делают елку более пушистой на вид», — объясняет декоратор.

Чтобы шары не лопались от хвои их нужно надувать не сильно. Однако у этого вида елочного декора есть один минус — воздушные шары могут всего за несколько дней потерять упругую форму и потускнеть от накопившейся пыли.

воздушные шары могут всего за несколько дней потерять упругую форму и потускнеть от накопившейся пыли
воздушные шары могут всего за несколько дней потерять упругую форму и потускнеть от накопившейся пыли. Фото: Шедеврум

Этого не произойдет с украшениями из фольги.

«Из фольги можно сформировать шары, нанизать их на нитку на расстоянии друг от друга и повесить на дерево как гирлянду. Если подобрать правильный цвет нити — будет эффект парящих шаров. Стоит такой декор не дороже 100 рублей, а выглядит очень трендово», — заверяет эксперт.

Татьяна Кижуч добавляет, что елки в серебристых и «ледяных» оттенках не теряют своей популярности с 2023 года. При чем стеклянные игрушки изо «льда» можно не просто купить в магазине, а сделать самостоятельно.

«Самый простой способ — дать вторую жизнь этой старой люстре „а-ля хрусталь“. Ее часто можно найти у бабушки в закромах или купить на сайте объявлений. В стекляшках уже проделаны отверстия для закрепления на люстре. В них продеваем нитку и получаем льдинки на елке», — говорит декоратор.

Эксперт не советует размещать украшения из стекла на живых деревьях. Из-за сухого воздуха в квартирах из ветви быстро становятся ломки, игрушка с них может легко упасть.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Как отметить Новый год#Елка#Елки
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