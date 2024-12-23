Уложиться в 1,5 тысячи: как купить и украсить елку в Ростове, если денег очень мало

Сосновые ветки в срубе в подобных местах стоят, в среднем о 500 до 1000 рублей. Цена на небольшие сосны от 90 до 120 см составляет уже 1500 рублей. Чтобы усложнить эксперимент, я попыталась договориться с продавцом о скидке на целое дерево. Для этого я выбрала дерево, с обломанными нижними ветками, которые и без того пришлось бы убрать со ствола из-за налипшей на них грязи.