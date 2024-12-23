Уложиться в 1,5 тысячи: как купить и украсить елку в Ростове, если денег очень мало

Posted 23 декабря, 14:12
Published 23 декабря, 14:12
Modified 27 декабря, 09:13
Updated 27 декабря, 09:13
За две недели до Нового года корреспондент RostovGazeta выяснил у продавца одного из городских елочных базаров Тимура Шахназаряна, какие цены на ели и сосны считаются средними для сосен и елей в Ростове. Так, сосна среднего размера, около 1 метра в высоту стоит 1500 рублей, а ель таких же параметров — 2000 рублей.
Я решила пойти на риск и узнать, возможно ли на 1500 рублей купить не только новогоднее дерево, но и украсить его.
Первое правило экономной подготовки к Новому году — покупка необходимых предметов и продуктов заранее, до начала ажиотажного спроса. Это работает и при покупке елки. Чем ближе 31 декабря, тем неохотнее продавцы идут на уступки. В Ростове есть места продажи елей с фиксированными ценами: это крупные елочные базары и гипермаркеты. Туда с ограниченным бюджетом путь заказан, договориться о снижении цены на дерево можно на небольшом елочном развале.
Сосновые ветки в срубе в подобных местах стоят, в среднем о 500 до 1000 рублей. Цена на небольшие сосны от 90 до 120 см составляет уже 1500 рублей. Чтобы усложнить эксперимент, я попыталась договориться с продавцом о скидке на целое дерево. Для этого я выбрала дерево, с обломанными нижними ветками, которые и без того пришлось бы убрать со ствола из-за налипшей на них грязи.
— За тысячу не отдадите? Я заберу вот эту, с поломанными ветками, — говорю я и показываю на сосну, которая свалена в кучу с остальными по 1500 рублей.
Продавец сначала осмотрел дерево, на которое я указала и только после это ответил:
— По тысяче мы раньше обеда 31 [прим.ред.: декабря] не продаем. Сейчас 1200 максимум эту отдать могу.
На этом и сошлись. На украшения осталось 300 рублей. Подставку для дерева, чтобы сэкономить придется мастерить самостоятельно.
Ростовский флорист Анна Конарева советует устанавливать живые ели и сосны не в обычные подставки, а в горшки с влажной землей или песком. Это позволит дереву дольше сохранять свежий вид.
«Дополнительно живое дерево нужно опрыскивать 2-3 раза в день и ставить подальше от отопительных приборов», — рекомендует флорист.
У меня дома нашелся подходящий горшок большого диаметра, если такого нет, можно использовать обычное хозяйственное ведро. Важно, чтобы дно емкости было широким, иначе вся конструкция будет то и дело терять равновесие.
Землю, в которой будет стоять сосна, я взяла во дворе у дома. После праздников ее можно будет вернуть обратно.
Чтобы не нарушать чистоту эксперимента, я не стала использовать елочные игрушки, которые у меня уже были. Советы о том, как бюджетно и при этом не отходя от традиций украсить праздничное дерево я попросила у ростовского декоратора для мероприятий и общественных пространств Татьяны Кижуч.
«Практически обязательный атрибут — гирлянда. Можно вообще ничем не украшать ель, но гирлянда на ней быть должна. Все мы с детства помним фразу „елочка гори“. Без этого праздник не создать», — отмечает эксперт.
Декоратор отмечает, что на гирлянде можно сэкономить, если наматывать ее не на каждую ветвь дерева, а по спирали на крону. Расход гирлянды уменьшится сразу в несколько раз и для украшения метрового дерева будет достаточно 3-5 метров гирлянды.
Пятиметровые гирлянды достаточно распространены и на маркетплейсах, и в оффлайн-магазинах. И там, и там можно найти недорогие варианты, дешевле 100 рублей. Свою гирлянду я приобрела в гипермаркете за 80 рублей, ее длина — 5 метров, работает она от двух батареек класса АА, которых в комплекте нет. Они обошлись мне в 73 рубля.
На елочные игрушки остается 147 рублей.
При желании, уже на этом этапе сосну с гирляндой можно оставить в покое и наслаждаться минималистичным дизайном. Но какой же новый год без яркой елки?
За 147 рублей можно рассчитывать в лучшем случае на 5-10 пластиковых шаров. Наборы из 15-30 шаров, которых было бы достаточно для украшения метрового дерева в ростовских магазинах стоят от 250 рублей.
Тренды из интернета в 2024 году как будто играют на руку эксперименту RostovGazeta. Если вы уже прогуливались по городу и успели рассмотреть, как украшены елки в ресторанах и кофейнях, то наверняка заметили обилие бантов. Кое-где елку украшает один огромный бант, а где-то по ветвям разбросаны десятки маленьких бантиков. Красиво, легко сделать самостоятельно и главное — дешево.
На небольшую елку с лихвой хватит катушки ленты длиной 10 м. Из нее, по заверениям декоратора Татьяны Кижуч получится 30-40 бантов. Вязать их можно прямо на ветвях. В зависимости от материала и ширины ленты цена будет находиться в пределах от 70 до 500 рублей за катушку.
Мне приглянулся вариант украшения дерева одним большим бантом. Решено было купить отрез ткани с параметрами 1 на 2 метра. Мастерицы на просторах сети шьют «ушки» бантов по подобию подушек, а для объема заполняют их ватой или синтепоном. В моем распоряжении нет ни швейного оборудования, ни наполнителей. Поэтому ушки я сформировала туго обвязав отрез ткани в необходимых местах ниткой.
Такой бант обошелся мне 130 рублей. Ткань я выбрала по сниженной цене из остатков в швейном магазине.
Тем, кому не близка тема гламура и бантов, декоратор предложила несколько других способов бюджетного украшения праздничного дерева. Они вдохновлены «русским стилем» и традициями празднования Нового года в 19-20 веке.
Помните елку из рассказа Михаила Зощенко «Елка», где заботливая мать украсила праздничное дерево наливными яблоками, пастилками и орехами?
Так дерево было модно украшать еще до революции, но традиция прожила в обществе вплоть до середины 20-го века, пока сладости не вытеснили шары и игрушки всевозможных форм.
«На ниточки можно подвесить конфеты в ярких обертках, подсушенные дольки апельсинов, карамельки и настоящий тренд — русские баранки или сушки. Их еще можно дополнительно украсить бантами», — советует декоратор.
Татьяна Кижуч предупреждает, что тяжелые фрукты на елку лучше не вешать, чтобы ветви дерева не провисали и не обламывались.
Другой необычный вариант — вернуть на елку якобы вышедшие из моды обычные шары. Но не в классическом и более дешевом исполнении.
«Воздушные шары на елках — новое веяние. Эти шары не подвешиваются, а просто помещаются между ветвей. Таким образом они визуально заполняют пустоты и делают елку более пушистой на вид», — объясняет декоратор.
Чтобы шары не лопались от хвои их нужно надувать не сильно. Однако у этого вида елочного декора есть один минус — воздушные шары могут всего за несколько дней потерять упругую форму и потускнеть от накопившейся пыли.
Этого не произойдет с украшениями из фольги.
«Из фольги можно сформировать шары, нанизать их на нитку на расстоянии друг от друга и повесить на дерево как гирлянду. Если подобрать правильный цвет нити — будет эффект парящих шаров. Стоит такой декор не дороже 100 рублей, а выглядит очень трендово», — заверяет эксперт.
Татьяна Кижуч добавляет, что елки в серебристых и «ледяных» оттенках не теряют своей популярности с 2023 года. При чем стеклянные игрушки изо «льда» можно не просто купить в магазине, а сделать самостоятельно.
«Самый простой способ — дать вторую жизнь этой старой люстре „а-ля хрусталь“. Ее часто можно найти у бабушки в закромах или купить на сайте объявлений. В стекляшках уже проделаны отверстия для закрепления на люстре. В них продеваем нитку и получаем льдинки на елке», — говорит декоратор.
Эксперт не советует размещать украшения из стекла на живых деревьях. Из-за сухого воздуха в квартирах из ветви быстро становятся ломки, игрушка с них может легко упасть.
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