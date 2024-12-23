Урбанист призвал выделить улицы для проезда фур по Ростову-на-Дону

Posted 23 декабря, 16:20
Published 23 декабря, 16:20
Modified 23 декабря, 16:20
Updated 23 декабря, 16:20
По мнению урбаниста Артемия Зайцева, запрещать транзит большегрузов и военных автомобилей по городу нельзя.
«Пока идёт СВО нельзя запрещать движение по Малиновского, нельзя заставлять ехать вокруг всего города», — замечает урбанист.
Артемий Зайцев добавляет, что в городе должен быть «грузовой каркас» — улицы, по которым могут перемещаться большегрузы.
«Штраф 5000 рублей должен защитить остальные улицы, в том числе центр города от выхлопов и заторов», — отмечает собеседник издания.
Ранее RostovGazeta писала о том, что грузовик с песком опрокинулся у пивного ресторана на Береговой в Ростове.