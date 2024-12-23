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Posted 23 декабря, 16:20

Published 23 декабря, 16:20

Modified 23 декабря, 16:20

Updated 23 декабря, 16:20

Урбанист призвал не запрещать проезд грузовых авто по Ростову

Урбанист призвал выделить улицы для проезда фур по Ростову-на-Дону

23 декабря 2024, 16:20
Фото: Pxhere. Урбанист призвал не запрещать проезд грузовых авто по Ростову
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Эксклюзив
Ростову необходимы улицы, по которым большегрузам можно будет перемещаться, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев.

По мнению урбаниста Артемия Зайцева, запрещать транзит большегрузов и военных автомобилей по городу нельзя.

«Пока идёт СВО нельзя запрещать движение по Малиновского, нельзя заставлять ехать вокруг всего города», — замечает урбанист.

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Артемий Зайцев добавляет, что в городе должен быть «грузовой каркас» — улицы, по которым могут перемещаться большегрузы.

«Штраф 5000 рублей должен защитить остальные улицы, в том числе центр города от выхлопов и заторов», — отмечает собеседник издания.

Ранее RostovGazeta писала о том, что грузовик с песком опрокинулся у пивного ресторана на Береговой в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Грузовики#Грузовик
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