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Posted 23 декабря, 18:28

Published 23 декабря, 18:28

Modified 23 декабря, 18:30

Updated 23 декабря, 18:30

В Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

В Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

23 декабря 2024, 18:28
Фото: 1MI. В Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся
Инцидент произошел 23 декабря в 07.30 мск в Азове, на Московской улице. Выяснилось, что неизвестный наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

Выяснилось, что пострадавшую с травмами увезли на скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся проверки. Уточняется, что личность водителя, а также марка машины, еще не известны.

В Госавтоинспекции также напомнили, что покинувшего место ДТП ждёт лишение прав сроком от одного до полутора лет или арест до 15 суток. Если же в таком случае пострадавшему были нанесены серьезные травмы, водитель будет привлечен к уголовной ответственности.

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