В Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

В Госавтоинспекции также напомнили, что покинувшего место ДТП ждёт лишение прав сроком от одного до полутора лет или арест до 15 суток. Если же в таком случае пострадавшему были нанесены серьезные травмы, водитель будет привлечен к уголовной ответственности.