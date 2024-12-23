В Азове неизвестный сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

Posted 23 декабря, 18:28
Published 23 декабря, 18:28
Modified 23 декабря, 18:30
Updated 23 декабря, 18:30
Выяснилось, что пострадавшую с травмами увезли на скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся проверки. Уточняется, что личность водителя, а также марка машины, еще не известны.
В Госавтоинспекции также напомнили, что покинувшего место ДТП ждёт лишение прав сроком от одного до полутора лет или арест до 15 суток. Если же в таком случае пострадавшему были нанесены серьезные травмы, водитель будет привлечен к уголовной ответственности.