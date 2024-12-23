В ЕР оценили работу партии по поддержке семей с детьми в 2024 году

Особое внимание на заседании уделили студенческим семьям. По предложению «Единой России» за такими семьями официально закрепили статус студенческой семьи. Теперь партия ставит задачу создать при вузах комнаты для детей, чтобы облегчить жизнь молодых родителей-студентов. Подобная практика уже применяется в некоторых регионах, и теперь ее нужно распространить по всей стране.