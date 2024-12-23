В ЕР оценили работу партии по поддержке семей с детьми в 2024 году

Posted 23 декабря, 18:50
Published 23 декабря, 18:50
Modified 23 декабря, 18:50
Updated 23 декабря, 18:50
На заседании профильной комиссии генерального совета ЕР были подведены итоги работы и намечены планы на следующий год. Поддержка семей — по-прежнему один из главных приоритетов «Единой России». Эта задача зафиксирована в народной программе партии. Об этом пишет mkset.
Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев обозначил ключевые направления развития семейной политики. Среди них: продолжение работы над мерами поддержки детей бойцов СВО, реализация программы семейной ипотеки, решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности детей.
Особое внимание на заседании уделили студенческим семьям. По предложению «Единой России» за такими семьями официально закрепили статус студенческой семьи. Теперь партия ставит задачу создать при вузах комнаты для детей, чтобы облегчить жизнь молодых родителей-студентов. Подобная практика уже применяется в некоторых регионах, и теперь ее нужно распространить по всей стране.
«Единая Россия» возьмет под контроль реализацию программы семейной ипотеки. В соответствии с поручением президента РФ с этой программы необходимо снять лимиты. Также партия продолжит заниматься вопросами обеспечения детской безопасности, поддержки многодетных семей и предоставления соцподдержки семьям.
По словам главы профильной комиссии, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, в этом году было принято более пятидесяти законов в области семейной политики, разработанных «Единой Россией». Сейчас партия работает еще над 100 законопроектами.
Президент РФ поддержал инициативу ЕР и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи. Об этом сообщается на сайте ER.RU.
Кроме того, «Единая Россия» предложила унифицировать региональные меры поддержки членов семей участников СВО. Среди наиболее востребованных мер — льготные условия для отдыха и оздоровления детей участников СВО, освобождение родителей от платы за присмотр и уход за детьми бойцов в детсадах, а также предоставление льготного питания.
На Дону ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых на социальное обеспечение, расширяется пакет мер соцподдержки многодетных семей, детей-инвалидов. Продолжается индексация регионального материнского капитала, размера земельного сертификата, выдаваемого многодетным семьям для строительства и приобретения жилья.
Для усыновителей детей-инвалидов предусмотрена компенсация расходов на газификацию. Установлена денежная компенсация на питание школьников областных образовательных и средних специальных учебных заведений, которые по состоянию здоровья обучаются на дому.
«В Год семьи донские депутаты, партийный проект „Крепкая семья“ уделяли особое внимание выработке новых законодательных решений. Эти вопросы мы в приоритетном порядке рассматриваем на приемах граждан», — рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Ростовской области Светлана Пискунова.
По предложению, озвученному на форуме первичных отделений «Народная программа. Благополучие семьи» и поддержанному председателем донского парламента, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Ищенко, была продлена программа регионального материнского капитала до 2030 года.
Значимым событием стало появление весной 2024 года по инициативе Ворошиловского отделения Женского клуба «Единой России», в котором объединены мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. На площадке клуба проводятся мастер-классы и дни красоты, другие полезные активности для развития творческих способностей женщин и поддержки их жизненных сил.
Депутаты и волонтеры «Единой России» оперативно реагируют на обращения семей участников спецоперации, оказывая необходимую поддержку.