В районе военного аэродрома в Миллерово прогремели взрывы

Posted 23 декабря, 20:32
Published 23 декабря, 20:32
Modified 23 декабря, 20:34
Updated 23 декабря, 20:34
Никаких подробностей пока нет. Известно, что в период с 20.50 до 21.30 мск над Миллерово сбивали беспилотники. По информации врио губернатора, силами ПВО удалось уничтожить восемь воздушных целей. Он добавил, что военные продолжают отражать атаку.
Позже Минобороны РФ отчиталось о девяти уничтоженных БПЛА над Ростовской областью. Еще два летательных аппарата перехватили над Азовским морем.
Был ли военный аэродром целью ВСУ, неизвестно. Однако вполне логично, что там слышали взрывы, как и во всех других уголках города и ближайших населенных пунктах.
Ранее появились кадры атаки беспилотников.