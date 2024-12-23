В районе военного аэродрома в Миллерово прогремели взрывы

Никаких подробностей пока нет. Известно, что в период с 20.50 до 21.30 мск над Миллерово сбивали беспилотники. По информации врио губернатора, силами ПВО удалось уничтожить восемь воздушных целей. Он добавил, что военные продолжают отражать атаку.