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Posted 23 декабря, 20:32

Published 23 декабря, 20:32

Modified 23 декабря, 20:34

Updated 23 декабря, 20:34

В районе военного аэродрома в Миллерово прогремели взрывы

В районе военного аэродрома в Миллерово прогремели взрывы

23 декабря 2024, 20:32
Фото: 1MI. В районе военного аэродрома в Миллерово прогремели взрывы
Вечером 23 декабря раздались громкие взрывы недалеко от военного аэродрома, расположенного в городе Миллерово Ростовской области. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на telegram-канал «Осторожно, новости».

Никаких подробностей пока нет. Известно, что в период с 20.50 до 21.30 мск над Миллерово сбивали беспилотники. По информации врио губернатора, силами ПВО удалось уничтожить восемь воздушных целей. Он добавил, что военные продолжают отражать атаку.

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Позже Минобороны РФ отчиталось о девяти уничтоженных БПЛА над Ростовской областью. Еще два летательных аппарата перехватили над Азовским морем.

Был ли военный аэродром целью ВСУ, неизвестно. Однако вполне логично, что там слышали взрывы, как и во всех других уголках города и ближайших населенных пунктах.

Ранее появились кадры атаки беспилотников.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#ПВО#Миллерово#Азовское море#Взрывы#БПЛА#Минобороны РФ#Информация#Военный аэродром
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