В Ростове мужчина угрожал взорвать отделение банка и требовал 1,5 миллиона

Posted 23 декабря, 12:00
Published 23 декабря, 12:00
Modified 23 декабря, 12:02
Updated 23 декабря, 12:02
Сообщается, что в полицию Ростова обратился сотрудник одного из банка и рассказал о разбойном нападении. В итоге был задержан 35-летний ростовчанин. Он признался, что придумал план по получению денег. Мужчина написал слова угрозы на листе бумаги («Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение»), пошел в кассовую комнату и показал его сотруднице банка.
Когда женщина потянулась рукой под стол, ростовчанин понял, что она нажала на тревожную кнопку. После этого он вышел из здания и скрылся. При этом никакой взрывчатки мужчина на самом деле не принес с собой. Полиция уже возбудила дело по признакам разбоя и заключила его под стражу.