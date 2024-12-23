rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 12:00

Published 23 декабря, 12:00

Modified 23 декабря, 12:02

Updated 23 декабря, 12:02

Ростовчанин пытался получить 1,5 млн рублей в банке с помощью угрозы на бумажке

В Ростове мужчина угрожал взорвать отделение банка и требовал 1,5 миллиона

23 декабря 2024, 12:00
Фото: Шедеврум. Ростовчанин пытался получить 1,5 млн рублей в банке с помощью угрозы на бумажке
Полицейские задержали подозреваемого в разбое, который хотел с помощью угрозы получить 1,5 миллиона рублей от сотрудницы банка. Об этом рассказали в отделе по связям со СМИ УМВД России по Ростову-на-Дону.

Сообщается, что в полицию Ростова обратился сотрудник одного из банка и рассказал о разбойном нападении. В итоге был задержан 35-летний ростовчанин. Он признался, что придумал план по получению денег. Мужчина написал слова угрозы на листе бумаги («Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение»), пошел в кассовую комнату и показал его сотруднице банка.

Видео: МВД РФ по Ростовской области. Мужчина написал слова угрозы на листе бумаги («Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение»)

Когда женщина потянулась рукой под стол, ростовчанин понял, что она нажала на тревожную кнопку. После этого он вышел из здания и скрылся. При этом никакой взрывчатки мужчина на самом деле не принес с собой. Полиция уже возбудила дело по признакам разбоя и заключила его под стражу.

Бутылки с зажигательной смесью бросили в Дом пионеров в Сальске
Узнать подробнее

До этого в Ростове задержали пенсионера, который поджег фейерверк в офисе банка.

Читайте также:
Бастрыкин подключился к делу «ростовского маньяка», нападавшего с ножом в подъездахСтало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в РостовеПоявилось видео с места нападения маньяка на девушку под Ростовом
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Нападение#Полиция#Угроза#Разбой#Задержание#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика