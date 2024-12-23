В Ростове мужчина угрожал взорвать отделение банка и требовал 1,5 миллиона

Когда женщина потянулась рукой под стол, ростовчанин понял, что она нажала на тревожную кнопку. После этого он вышел из здания и скрылся. При этом никакой взрывчатки мужчина на самом деле не принес с собой. Полиция уже возбудила дело по признакам разбоя и заключила его под стражу.