В Ростове сократили список укрытий, а неизвестный в маске угрожал взорвать офис банка

Когда женщина потянулась рукой под стол, ростовчанин понял, что она нажала на тревожную кнопку. После этого он покинул здание банка. При этом выяснилось, что никакой взрывчатки мужчина на самом деле не приносил с собой. Полиция возбудила дело по признакам разбоя и заключила ростовчанина под стражу.