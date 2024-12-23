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Posted 23 декабря, 15:20

Published 23 декабря, 15:20

Modified 23 декабря, 15:22

Updated 23 декабря, 15:22

В Ростове сократили список укрытий, а неизвестный в маске угрожал взорвать офис банка

В Ростове сократили список укрытий, а неизвестный в маске угрожал взорвать офис банка

23 декабря 2024, 15:20
Фото: Шедеврум. В Ростове сократили список укрытий, а неизвестный в маске угрожал взорвать офис банка
В Ростове список укрытий в сократили в два раза и поймали мужчину, который угрожал взорвать отделение банка и требовал 1,5 миллиона рублей. Тем временем область может остаться без селедки из-за разлившегося мазута в Керчи.

Где спрятаться?

В Ростове-на-Дону уменьшили список укрытий на случай атаки ракет или беспилотников. Его можно найти на сайте горадминистрации.

Так, сообщается, что из более двух тысяч укрытий осталось 1,4 тысячи. В список включены не только многоквартирные дома, но и детсады, учебные учреждения, больницы, кредитные организации и т. д.

Больше всего убежищ подготовили для жителей Советского района. Это — более 343 тысяч. Меньше всего их оказалось в Кировском и Ленинском районах (91 и 101 тысяча).

Из-за разлившегося мазута в Керчи Ростовская область может остаться без селедки
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Сельдь — все?

Напомним, что в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. В связи с этим в Черном море оказалось огромное количество мазута. В данный момент водоем продолжают очищать от загрязнений. Так, 22 декабря на пляжах Анапы собрали около четырех тысяч тонн песка и грунта, на которые попал мазут.

Эколог Алексей Лебедев рассказал, что из-за загрязнений весной состояние донской сельди может ухудшиться.

Несмотря на прогнозы экспертов, которые утверждают, что летом пляжи очистят от мазута, ущерб, причиненный морской фауне, еще не известен.

Так, эколог сообщает, что с Черного моря весной в Дон сельдь идет на нерест. Употребление ее в пищу может быть опасным, поэтому необходимо будет оценить ее состояние.

Фото: Оперштаб Кубани
В Ростове мужчина угрожал взорвать отделение банка и требовал 1,5 миллиона
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Грабитель-неудачник

В полицию Ростова поступило сообщение от сотрудника местного банка. Он рассказал о разбойном нападении. В итоге полицейские задержали 35-летнего мужчину. Оказалось, что он хотел получить 1,5 миллиона рублей от сотрудницы банка.

Следуя своему плану, мужчина написал на листе бумаги слова угрозы («Не отдадите 1 500 000 рублей, взорву отделение»). Затем он пошел в кассовую комнату и передал сообщение сотруднице.

Когда женщина потянулась рукой под стол, ростовчанин понял, что она нажала на тревожную кнопку. После этого он покинул здание банка. При этом выяснилось, что никакой взрывчатки мужчина на самом деле не приносил с собой. Полиция возбудила дело по признакам разбоя и заключила ростовчанина под стражу.

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