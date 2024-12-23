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Posted 23 декабря, 06:52

Published 23 декабря, 06:52

Modified 23 декабря, 06:54

Updated 23 декабря, 06:54

В Ростовской области могут запретить дарить подарки в виде алкоголя

В Ростовской области могут запретить дарить алкоголь. Как это будут контролировать?

23 декабря 2024, 06:52
Фото: Pxhere. В Ростовской области могут запретить дарить подарки в виде алкоголя

В Ростовской области могут запретить дарить алкоголь

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Эксклюзив
Инициатива запретить подарки в виде алкоголя правильная, но сырая и не своевременная. Жители Ростовской области вряд ли позитивно отнесутся к такому запрету, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов решил начать жесткую борьбу против алкоголя. Напомним, что сперва он выступил с инициативой продавать алкоголь по QR-коду на Госуслугах. Теперь депутат предлагает запретить подарки алкоголя и спиртосодержащей продукции, а нарушителей запрета — штрафовать.

Размер штрафа для обычных граждан предлагается пять тысяч рублей. Для должностных лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Для юридических — сто тысяч рублей. Об этом Свинцов написал в своем Telegram-канале.

«Отмечу, что на Дону алкогольную продукцию издревле, на протяжении веков, вручали друг другу. Не дарили, а именно вручали. В знак благодарности, признательности. А отнюдь не для того, чтобы споить одариваемого или вынудить его к злоупотреблению спиртными напитками», — комментирует Владислав Махмудов.
Алкоголь в Ростове могут начать продавать по QR-коду на Госуслугах
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Собеседник полагает, что проконтролировать подарки алкоголя практически невозможно.

«Получается, что человек приходит к своему другу, вручает дорогой коллекционный коньяк, а тот, по логике, должен зафиксировать факт нарушения и обратиться в соответствующие службы, чтобы товарища оштрафовали? Выглядит это, конечно же, нелепо», — констатирует эксперт.

Вызывает вопросы у общественника и время о заявлении такого нововведения — в преддверии Нового года.

«Инициатива сырая, и нуждается в доработке.»«Инициатива сырая, и нуждается в доработке.»
«Инициатива сырая, и нуждается в доработке.». Фото: Pxhere
«Инициатива сырая, и нуждается в доработке. Обязательно нужно конкретизировать — в каких объемах, при каких обстоятельствах нельзя вручать алкоголь. Одно дело, если вручают ящик, еще и сомнительного качества. Но если речь идет о подарочном наборе, который на протяжении долгого периода будет украшать коллекцию одариваемого, то как за это можно штрафовать?» — недоумевает общественник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове и Нахичевани готовили к новогоднему столу.

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