В Ростовской области могут запретить дарить алкоголь. Как это будут контролировать?

Posted 23 декабря, 06:52
Published 23 декабря, 06:52
Modified 23 декабря, 06:54
Updated 23 декабря, 06:54
Депутат Госдумы Андрей Свинцов решил начать жесткую борьбу против алкоголя. Напомним, что сперва он выступил с инициативой продавать алкоголь по QR-коду на Госуслугах. Теперь депутат предлагает запретить подарки алкоголя и спиртосодержащей продукции, а нарушителей запрета — штрафовать.
Размер штрафа для обычных граждан предлагается пять тысяч рублей. Для должностных лиц от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Для юридических — сто тысяч рублей. Об этом Свинцов написал в своем Telegram-канале.
«Отмечу, что на Дону алкогольную продукцию издревле, на протяжении веков, вручали друг другу. Не дарили, а именно вручали. В знак благодарности, признательности. А отнюдь не для того, чтобы споить одариваемого или вынудить его к злоупотреблению спиртными напитками», — комментирует Владислав Махмудов.
Собеседник полагает, что проконтролировать подарки алкоголя практически невозможно.
«Получается, что человек приходит к своему другу, вручает дорогой коллекционный коньяк, а тот, по логике, должен зафиксировать факт нарушения и обратиться в соответствующие службы, чтобы товарища оштрафовали? Выглядит это, конечно же, нелепо», — констатирует эксперт.
Вызывает вопросы у общественника и время о заявлении такого нововведения — в преддверии Нового года.
«Инициатива сырая, и нуждается в доработке. Обязательно нужно конкретизировать — в каких объемах, при каких обстоятельствах нельзя вручать алкоголь. Одно дело, если вручают ящик, еще и сомнительного качества. Но если речь идет о подарочном наборе, который на протяжении долгого периода будет украшать коллекцию одариваемого, то как за это можно штрафовать?» — недоумевает общественник.
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