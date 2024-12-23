Важные кадровые перестановки произошли в администрации Ростова

О прошлой жизни Потешкина известно немного. Он родился в Новочеркасске, там же окончил государственную мелиоративную академию по специальности «Экономика и управление в АПК». А затем порядка 25 лет служил в органах внутренних дел, включая службу на руководящих должностях.