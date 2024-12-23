Важные кадровые перестановки произошли в администрации Ростова

Posted 23 декабря, 10:37
Published 23 декабря, 10:37
Modified 23 декабря, 10:39
Updated 23 декабря, 10:39
Алексей Потешкин трудится в городской мэрии с 2022 года. До этого 49-летний чиновник работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).
О прошлой жизни Потешкина известно немного. Он родился в Новочеркасске, там же окончил государственную мелиоративную академию по специальности «Экономика и управление в АПК». А затем порядка 25 лет служил в органах внутренних дел, включая службу на руководящих должностях.
На должности замглавы по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Алексей Потешкин пробыл меньше двух лет, с весны 2023-го.
Ранее RostovGazeta сообщала о еще одних кадровых перестановках в мэрии донской столицы. После увольнения двух замов Алексея Логвиненко пост покинул третий — Елена Кожухова, которая курировала социальные вопросы. Чиновница написала заявление в связи с выходом на пенсию.