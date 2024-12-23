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Posted 23 декабря, 10:37

Published 23 декабря, 10:37

Modified 23 декабря, 10:39

Updated 23 декабря, 10:39

В администрации Ростова назначили Первого замглавы. Рассказываем, кто им стал

Важные кадровые перестановки произошли в администрации Ростова

23 декабря 2024, 10:37
Фото: Администрация Ростова. В администрации Ростова назначили Первого замглавы. Рассказываем, кто им стал

Первым заместителем главы администрации Ростова стал Алексей Потешкин

В администрации Ростова назначили первого замглавы. Им стал Алексей Потешкин, который ранее курировал вопросы взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС.

Алексей Потешкин трудится в городской мэрии с 2022 года. До этого 49-летний чиновник работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

О прошлой жизни Потешкина известно немного. Он родился в Новочеркасске, там же окончил государственную мелиоративную академию по специальности «Экономика и управление в АПК». А затем порядка 25 лет служил в органах внутренних дел, включая службу на руководящих должностях.

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На должности замглавы по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Алексей Потешкин пробыл меньше двух лет, с весны 2023-го.

Ранее RostovGazeta сообщала о еще одних кадровых перестановках в мэрии донской столицы. После увольнения двух замов Алексея Логвиненко пост покинул третий — Елена Кожухова, которая курировала социальные вопросы. Чиновница написала заявление в связи с выходом на пенсию.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Коррупция#Ростов#Администрация#ГО и ЧС
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