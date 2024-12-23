Власти назвали стабильной ситуацию с топливом в Ростовской области

Несколько дней назад стало известно, что к середине декабря цены на бензин в Ростовской области подскочили до рекордных 79 рублей за литр. Столько стоит марка АИ-98. За литр АИ-95 теперь просят почти 62 рубля, а за АИ-92 — 55 с половиной. Больше всех подорожал дизель (на 41 копейку за неделю) — до 65 рублей.