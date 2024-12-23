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Posted 23 декабря, 18:29

Published 23 декабря, 18:29

Modified 23 декабря, 18:31

Updated 23 декабря, 18:31

Власти назвали стабильной ситуацию с топливом в Ростовской области

Власти назвали стабильной ситуацию с топливом в Ростовской области

23 декабря 2024, 18:29
Фото: 1MI. Власти назвали стабильной ситуацию с топливом в Ростовской области
Власти Ростовской области заявили, что ситуация с топливом на Дону остается стабильной. Об этом 23 декабря сообщил замглавы региона Игорь Сорокин, курирующий вопросы промышленности и энергетики, ЖКХ.

Чиновник отметил, что топлива на нефтебазах достаточно, а заправки работают в штатном режиме. Чтобы следить за ситуацией с топливом, в Ростовской области существует специальный штаб. Он контролирует процесс обеспечения топливом в регионе.

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— Наша задача — не только мониторить ситуацию, но и быстро реагировать на любые проблемы, — добавил Игорь Сорокин. — Будем держать руку на пульсе!

Несколько дней назад стало известно, что к середине декабря цены на бензин в Ростовской области подскочили до рекордных 79 рублей за литр. Столько стоит марка АИ-98. За литр АИ-95 теперь просят почти 62 рубля, а за АИ-92 — 55 с половиной. Больше всех подорожал дизель (на 41 копейку за неделю) — до 65 рублей.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мониторинг#Топливо#АИ-98#АИ-95#АИ-92#Дизель#Цены на бензин#Нефтебазы
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