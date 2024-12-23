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Posted 23 декабря, 17:53

Published 23 декабря, 17:53

Modified 23 декабря, 17:55

Updated 23 декабря, 17:55

«Впечатляет только сумма»: Слюсарь резко раскритиковал благоустройство донских парков

«Впечатляет только сумма»: Слюсарь резко раскритиковал благоустройство донских парков

23 декабря 2024, 17:53
Фото: donland.ru. «Впечатляет только сумма»: Слюсарь резко раскритиковал благоустройство донских парков

Слюсарь резко раскритиковал благоустройство парков в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание на сообщения от жителей региона. В своем телеграмм-канале он рассказал, что еще ни разу не слышал хотя бы нейтральных комментариев о результатах работы над благоустройством.

Врио губернатора отмечает, что впечатление на жителей Ростовской области производит только огромная сумма, которую потратили на реализацию проекта ФКГС. Несмотря на нее, эстетичного удовлетворения они не получили.

Ранее Слюсарь проверял один из объектов проекта по благоустройству региона — парк в Белой Калитве. По его словам, план значительно отличается от того, что получилось в итоге. Такие ситуации, как тогда отметил врио губернатора, происходили неоднократно: процесс благоустройства заканчивается жалобами людей на «елки размером с пекинеса».

«Исходя из обращений жителей и личного общения, ни разу не слышал ни одного нейтрального комментария в отношении парков и скверов. Впечатление производит только сумма, которую потратили на реализацию проектов. Это тот объем инвестиций, который требует эстетического удовлетворения», — отметил глава региона.

В связи с этим Слюсарь проверит все объекты ФКГС на соответствие их проекту.

«Давайте мы план проверки подготовки отранжируем от тех, которые вызывают наибольшее количество вопросов, а потом завершим те, которые сделаны на славу», — отметил врио губернатора.
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Благоустройство#Жалобы#Жалобы жителей#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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