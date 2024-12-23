«Впечатляет только сумма»: Слюсарь резко раскритиковал благоустройство донских парков

Ранее Слюсарь проверял один из объектов проекта по благоустройству региона — парк в Белой Калитве. По его словам, план значительно отличается от того, что получилось в итоге. Такие ситуации, как тогда отметил врио губернатора, происходили неоднократно: процесс благоустройства заканчивается жалобами людей на «елки размером с пекинеса».