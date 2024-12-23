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Posted 23 декабря, 18:53

Published 23 декабря, 18:53

Modified 23 декабря, 18:55

Updated 23 декабря, 18:55

Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на Ростовскую область

Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на Ростовскую область

23 декабря 2024, 18:53
Фото: Минобороны РФ. Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на Ростовскую область
В Ростовской области после 21.00 мск 23 декабря начала работать система ПВО (прим. — противовоздушная оборона). По информации врио губернатора, над Миллерово сбили восемь беспилотников.

По предварительной информации, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

— Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку, — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
На видео попал момент поражения беспилотника в Ростовской области
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В комментариях местные жители поделились, что насчитали больше десятка взрывов.

— Сейчас уже тишина, — добавили горожане около 21.40 мск. — А до этого заборы дребезжали.

Ранее RostovGazeta размещала видео, на которое попал звук мощного взрыва.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрывы#Беспилотники#RostovGazeta#Юрий Слюсарь
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