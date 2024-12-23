Юрий Слюсарь заявил об атаке беспилотников на Ростовскую область

Posted 23 декабря, 18:53
Published 23 декабря, 18:53
Modified 23 декабря, 18:55
Updated 23 декабря, 18:55
По предварительной информации, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.
— Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку, — сообщил Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
В комментариях местные жители поделились, что насчитали больше десятка взрывов.
— Сейчас уже тишина, — добавили горожане около 21.40 мск. — А до этого заборы дребезжали.
Ранее RostovGazeta размещала видео, на которое попал звук мощного взрыва.