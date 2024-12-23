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Posted 23 декабря, 16:07

Published 23 декабря, 16:07

Modified 23 декабря, 16:10

Updated 23 декабря, 16:10

Юрия Слюсаря удивила неподготовленность Ростовской области к зиме

«Отчитывались же!»: Юрия Слюсаря удивила неподготовленность Ростовской области к зиме

23 декабря 2024, 16:07
Фото: Правительство Ростовской области. Юрия Слюсаря удивила неподготовленность Ростовской области к зиме
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратил внимание на многочисленные жалобы ростовчан о перебоях отопления в некоторых домах. Данный вопрос он поднял на планерном совещании. Об этом Слюсарь поделился в своем телеграмм-канале.

Врио губернатора отметил, что ему предоставляли отчеты о готовности Ростовской области к зиме, однако практика показала, что некоторые котельные не справляются.

«Странно. Тем более, что ранее мне отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону», — написал он.

Из-за этого он поручил оперативно решать вопросы, касающиеся комфорта граждан, а в случае аварийных ситуаций — немедленно приступать к решению проблем.

«Здесь важна скорость реакции, и, соответственно, обратная связь, информирование: что произошло, что мы делаем, когда это закончится и кто в этом задействован», — отметил Слюсарь.

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Ранее врио губернатора региона рассказал об изменениях в системе налогообложения.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Жители#Котельные#Юрий Слюсарь
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