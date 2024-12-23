«Отчитывались же!»: Юрия Слюсаря удивила неподготовленность Ростовской области к зиме

Posted 23 декабря, 16:07
Published 23 декабря, 16:07
Modified 23 декабря, 16:10
Updated 23 декабря, 16:10
Врио губернатора отметил, что ему предоставляли отчеты о готовности Ростовской области к зиме, однако практика показала, что некоторые котельные не справляются.
«Странно. Тем более, что ранее мне отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону», — написал он.
Из-за этого он поручил оперативно решать вопросы, касающиеся комфорта граждан, а в случае аварийных ситуаций — немедленно приступать к решению проблем.
«Здесь важна скорость реакции, и, соответственно, обратная связь, информирование: что произошло, что мы делаем, когда это закончится и кто в этом задействован», — отметил Слюсарь.