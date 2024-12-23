За год салат оливье подорожал до 750 рублей в Ростовской области

Больше всего из списка продуктов подорожал картофель. Год назад можно было купить пять штучек за 17 рублей вместо 35, а вареную колбасу — за 222 рубля вместо 242 (на 20 меньше), горошек — за 80 рублей вместо 100 (тоже меньше на 20 рублей). На 10 рублей больше стала цена на майонез (раньше он стоил около 90 рублей). На два рубля выросли в цене лук и морковь (было — 5 и 12 рублей соответственно).