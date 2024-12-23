За год салат оливье подорожал до 750 рублей в Ростовской области

Posted 23 декабря, 04:35
Published 23 декабря, 04:35
Modified 23 декабря, 04:35
Updated 23 декабря, 04:35
По рецепту для оливье понадобится:
По данным Росстата на 16 декабря, килограмм картофеля стоит 58 рублей, значит, для салата придется потратить 35 рублей. Морковь обойдется в 14 рублей (47 рублей за кило), а вареная колбаса — в 242 рубля (537 рублей — килограмм). Ровно четыре яйца обычно не продают, поэтому считаем сразу десяток — 114 рублей. Банка соленых огурцов весом 600 граммов стоит около 130 рублей, а консервированный горошек — примерно 100. Столько же нужно на упаковку майонеза в магазине. Цена на лук составляет 47 рублей, значит, одна штучка для салата будет стоить 7 рублей. Соль, как правило, есть дома у всех, поэтому мы не станем учитывать стоимость целого килограмма ради одного салата.
Общая стоимость оливье к концу 2024 года достигла 742 рублей. В 2023-м на него можно было потратить почти на 50 рублей меньше — всего 698.
Больше всего из списка продуктов подорожал картофель. Год назад можно было купить пять штучек за 17 рублей вместо 35, а вареную колбасу — за 222 рубля вместо 242 (на 20 меньше), горошек — за 80 рублей вместо 100 (тоже меньше на 20 рублей). На 10 рублей больше стала цена на майонез (раньше он стоил около 90 рублей). На два рубля выросли в цене лук и морковь (было — 5 и 12 рублей соответственно).
Маринованные огурцы стоят почти так же, как и год назад. А вот яйца заметно подешевели — на 28 рублей (было — 142 рубля). Если бы не резкий рост цен на этот продукт в прошлом году, сейчас разница в затратах на салат была куда больше.
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