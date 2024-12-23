Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова покинула пост

Posted 23 декабря, 09:31
Published 23 декабря, 09:31
Modified 23 декабря, 09:33
Updated 23 декабря, 09:33
По официальным данным, чиновница ушла «на заслуженный отдых». Вместо нее обязанности замглавы по соцвопросам будет исполнять глава управления образования Виктория Чернышова.
Ранее RostovGazeta сообщала об увольнении из администрации Ростова первого замглавы Юрия Овчинникова и еще одного зама (по вопросам ЖКХ) Валентина Кукина. Последний перешел в региональное правительство, заняв должность замминистра ЖКХ.
Елена Кожухова стала третьим замглавы администрации, покинувшим должность накануне Нового года.