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Posted 23 декабря, 09:31

Published 23 декабря, 09:31

Modified 23 декабря, 09:33

Updated 23 декабря, 09:33

Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова покинула пост

Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова покинула пост

23 декабря 2024, 09:31
Фото: rostov-gorod.ru. Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова покинула пост
Заместитель главы администрации Ростова, курирующая социальные вопросы, ушла с должности. О том, что Елена Кожухова покинула пост, сообщает городская мэрия.

По официальным данным, чиновница ушла «на заслуженный отдых». Вместо нее обязанности замглавы по соцвопросам будет исполнять глава управления образования Виктория Чернышова.

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Ранее RostovGazeta сообщала об увольнении из администрации Ростова первого замглавы Юрия Овчинникова и еще одного зама (по вопросам ЖКХ) Валентина Кукина. Последний перешел в региональное правительство, заняв должность замминистра ЖКХ.

Елена Кожухова стала третьим замглавы администрации, покинувшим должность накануне Нового года.

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