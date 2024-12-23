Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова покинула пост

Ранее RostovGazeta сообщала об увольнении из администрации Ростова первого замглавы Юрия Овчинникова и еще одного зама (по вопросам ЖКХ) Валентина Кукина. Последний перешел в региональное правительство, заняв должность замминистра ЖКХ.