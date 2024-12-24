Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат

Так, в начале лета 2024 года приобрести Lada Vesta можно было более, чем за 20 медианных зарплат. К ноябрю индекс снизился на 14%. В конце осени для покупки этого автомобиля требовалось примерно 17 средних зарплат жителя региона. Осенью Lada Vesta можно было купить более, чем за 1,2 миллиона рублей. Это на 1,3% ниже, чем летом.