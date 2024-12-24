Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат

Posted 24 декабря, 17:47
Published 24 декабря, 17:47
Modified 24 декабря, 17:47
Updated 24 декабря, 17:47
Аналитики составили индекс доступности авто. Он показывает отношение средней цены машины к медианной зарплате жителя Ростовской области. Уточняется, что чем меньше показатель, тем доступнее автомобиль.
Так, в начале лета 2024 года приобрести Lada Vesta можно было более, чем за 20 медианных зарплат. К ноябрю индекс снизился на 14%. В конце осени для покупки этого автомобиля требовалось примерно 17 средних зарплат жителя региона. Осенью Lada Vesta можно было купить более, чем за 1,2 миллиона рублей. Это на 1,3% ниже, чем летом.
Что касается иномарок, то для Hyundai Solaris индекс снизился за шесть месяцев на 13%. Средняя цена машины составила более, чем 1,5 миллиона рублей. Это — немного ниже, чем в июне.
Аналитики поясняют, что доступность автомобилей зависит от размера медианной зарплаты в Ростовской области. Так, в период с июня по ноябрь она увеличилась более, чем на 14% и составила 69,9 тысяч рублей.