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Posted 24 декабря, 17:47

Published 24 декабря, 17:47

Modified 24 декабря, 17:47

Updated 24 декабря, 17:47

Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат

Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат

24 декабря 2024, 17:47
Фото: wikimedia.org. Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат
В Ростовской области автомобили марок Lada Vesta и Hyundai Solaris стали доступнее для жителей региона за последние полгода. Это выяснили аналитики Авто.ру и hh.ru.

Аналитики составили индекс доступности авто. Он показывает отношение средней цены машины к медианной зарплате жителя Ростовской области. Уточняется, что чем меньше показатель, тем доступнее автомобиль.

Так, в начале лета 2024 года приобрести Lada Vesta можно было более, чем за 20 медианных зарплат. К ноябрю индекс снизился на 14%. В конце осени для покупки этого автомобиля требовалось примерно 17 средних зарплат жителя региона. Осенью Lada Vesta можно было купить более, чем за 1,2 миллиона рублей. Это на 1,3% ниже, чем летом.

Что касается иномарок, то для Hyundai Solaris индекс снизился за шесть месяцев на 13%. Средняя цена машины составила более, чем 1,5 миллиона рублей. Это — немного ниже, чем в июне.

Аналитики поясняют, что доступность автомобилей зависит от размера медианной зарплаты в Ростовской области. Так, в период с июня по ноябрь она увеличилась более, чем на 14% и составила 69,9 тысяч рублей.

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Ранее выяснилось, кому в Ростовской области готовы платить 300 тысяч рублей.

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