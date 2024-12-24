Домофоны в Ростовской области будут открывать двери в убежища автоматически

Posted 24 декабря, 18:40
Published 24 декабря, 18:40
Modified 24 декабря, 18:42
Updated 24 декабря, 18:42
Сообщается, что в городе уже начали реализовывать проект по установке в многоквартирных домах «умных» домофонов. Над этим работает управляющая компания «СЭС».
Уточняется, что благодаря нововведению двери в бомбоубежища будут открываться автоматически при поступлении сигнала тревоги. Как отметила глава города, этот проект необходим для безопасности таганрожцев.
Ранее таганроженка рассказала RostovGazeta о том, что жильцов одного из многоквартирных домов во время ракетной атаки не хотели впускать в бомбоубежище. Кроме того, после объявления опасности с воздуха 23 декабря двери в некоторые убежища в Таганроге снова оказались заперты и люди не смогли в них попасть.