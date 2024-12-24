rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 18:40

Published 24 декабря, 18:40

Modified 24 декабря, 18:42

Updated 24 декабря, 18:42

Домофоны в Ростовской области будут открывать двери в убежища автоматически

Домофоны в Ростовской области будут открывать двери в убежища автоматически

24 декабря 2024, 18:40
Фото: 1MI.
В Таганроге начали устанавливать в домах домофоны, которые будут впускать жильцов по системе распознания лица. Информацию об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Сообщается, что в городе уже начали реализовывать проект по установке в многоквартирных домах «умных» домофонов. Над этим работает управляющая компания «СЭС».

Уточняется, что благодаря нововведению двери в бомбоубежища будут открываться автоматически при поступлении сигнала тревоги. Как отметила глава города, этот проект необходим для безопасности таганрожцев.

Жители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища во время атак
Узнать подробнее

Ранее таганроженка рассказала RostovGazeta о том, что жильцов одного из многоквартирных домов во время ракетной атаки не хотели впускать в бомбоубежище. Кроме того, после объявления опасности с воздуха 23 декабря двери в некоторые убежища в Таганроге снова оказались заперты и люди не смогли в них попасть.

Читайте также:
Жители Ростовской области после атаки дронов потребовали убежищ на улицахЖители Ростовской области массово жалуются на закрытые убежища во время атакГлава Таганрога Камбулова объявила угрозу атаки БПЛА
#Милана Белкина#Ростовская область#Таганрог#Укрытие#Убежища#Безопасность#Светлана Камбулова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика