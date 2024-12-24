Домофоны в Ростовской области будут открывать двери в убежища автоматически

Ранее таганроженка рассказала RostovGazeta о том, что жильцов одного из многоквартирных домов во время ракетной атаки не хотели впускать в бомбоубежище. Кроме того, после объявления опасности с воздуха 23 декабря двери в некоторые убежища в Таганроге снова оказались заперты и люди не смогли в них попасть.