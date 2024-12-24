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Posted 24 декабря, 11:32

Published 24 декабря, 11:32

Modified 24 декабря, 11:41

Updated 24 декабря, 11:41

Двух жителей Ростовской области приговорили к сроку за рабовладение

Два брата из Ростовской области почти три года держали в рабстве пятерых человек

24 декабря 2024, 11:32
Фото: Unsplash. Двух жителей Ростовской области приговорили к сроку за рабовладение
В Ростовской области Федор и Иван Мунтъяновы получили срок за использование рабского труда и угрозы заложникам, сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

Известно, что в Ростовской области в период с января 2020 года по сентябрь 2023 года злоумышленники заставляли пять человек трудиться против их воли. Кроме того, Мунтъяновы не платили им за выполненную работу, угрожали физической расправой и избивали. Если пленные отказывались исполнять поручения или пытались сбежать, то также слышали угрозы. За счет чужого труда фигуранты заработали не меньше 262,5 тысячи рублей.

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Волгодонский районный суд Ростовской области признал Ивана и Федора Мунтъяновых виновными по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 127.2 УК РФ. Каждый из них получил наказание в виде лишения свободы на четыре года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее полиция опросила землевладельцев фермы в Ростовской области, на которой людей заставляли работать за кусок хлеба.

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