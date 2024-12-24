Два брата из Ростовской области почти три года держали в рабстве пятерых человек

Известно, что в Ростовской области в период с января 2020 года по сентябрь 2023 года злоумышленники заставляли пять человек трудиться против их воли. Кроме того, Мунтъяновы не платили им за выполненную работу, угрожали физической расправой и избивали. Если пленные отказывались исполнять поручения или пытались сбежать, то также слышали угрозы. За счет чужого труда фигуранты заработали не меньше 262,5 тысячи рублей.