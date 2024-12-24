«ЭКОГРАД-Н» назвал главные задачи развития «мусорной» отрасли на Дону в Новом году

Posted 24 декабря, 12:09
Published 24 декабря, 12:09
Modified 24 декабря, 12:11
Updated 24 декабря, 12:11
Нормы накопления нуждаются в пересмотре «Мусорная» тема стала одной из самых обсуждаемых в уходящем 2024 году. Однако мало кто задумывается о том, какие объемы мусора регулярно вывозят региональные операторы. А между тем, эти цифры впечатляют. Напомним, что «ЭКОГРАД-Н» вывозит твердые коммунальные отходы с территории восьми муниципальных образований зоны деятельности Новочеркасского МЭОКа.
Из Новочеркасска, Батайска, Азова. А также с Азовского, Аксайского, Веселовского, Багаевского и Кагальницкого районов. При общей численности населения — 670 тысяч человек, согласно ныне действующей территориальной схеме по обращению с ТКО, должно образовываться порядка 231 тысячи тонн твердых коммунальных отходов в год. Однако фактические цифры кардинально отличаются от расчетных. «Только за 2023 год мы вывезли 294 тысячи тонн отходов. А по данным за 11 месяцев 2024-го объем вывезенных отходов уже превысил 276 тысячи тонн.
Это на 30% больше, чем положено по действующим нормам накопления», — сообщает директор ООО «ЭКОГРАД-Н» Галина Картушина. Таким образом, напрашивается очевидный вывод, что существующие нормы накопления являются заниженными и требуют пересмотра.
Борьба со свалками
ООО «ЭКОГРАД-Н» — это крупнейший региональный оператор в Ростовской области по обращению с отходами. Традиционно, в конце года, регоператор строит планы на будущее и готов к активному взаимодействию с административными органами, юрлицами и своими абонентами.
В числе приоритетных направлений дальнейшей работы «ЭКОГРАД-Н» обозначил пять ключевых задач.
Первая из них — это продолжение целенаправленной борьбы по ликвидации несанкционированных свалок.
«В 2024 году только в Азове, Батайске и Новочеркасскенами было ликвидировано свалочных очагов общим объемом 25,2 тысячи кубических метров», — уточняет начальник отдела экологического контроля ООО «ЭКОГРАД-Н» Анна Терешина.
Причем ликвидация свалочных очагов ведется и в рамках заключенных муниципальных контрактов.
«По ним в текущем году в Азове, Батайске, Новочеркасске, а также Азовском районе, было ликвидировано свалочных очагов объемом 6,5 тысяч кубических метров», — подчеркивает специалист.
Одним из ключевых направлений в работе «ЭКОГРАД-Н» является переход от бестарного способасбора отходов на традиционный — на контейнерных площадках в Новочеркасске, Азове и Батайске.
«Актуальность этой задачи подтверждают и многочисленные обращения к нам жителей тех районов города, где не всегда удобно выносить пакеты с мусором в определенные дни и часы. Пищевые отходы в них привлекают бездомных собак, которые раздирают пакеты и раскидывают мусор до приезда спецтехники», — комментирует Галина Картушина.
Руководитель компании уточняет, что по нормативам, бестарный способ вывоза ТКО упоминается лишь как допустимый для территории малоэтажной застройки городских поселений, но не как основной. Поэтому регоператор ведет постоянный диалог с администрациями городов о постепенном отказе от такого сбора мусора.
Так, в июле 2024 года «ЭКОГРАД-Н» совместно с администрацией Батайска осуществили переход на контейнерный сбор с бестарного в микрорайоне Восточном. Для этого регоператор приобрел и расставил 160 евроконтейнеров. Теперь вывоз мусора с них осуществляется ежедневно.
«Сегодня количество контейнерных площадок, расположенных на территории Новочеркасского МЭОКа, составляет более 4,2 тысячи штук, а количество контейнеров на них — свыше 9,3 тысячи», — уточняет Галина Картушина.
Но в целом, по мнению регоператора, наблюдается недостаточная укомплектованность муниципалитетов площадками накопления ТКО и контейнерами.
«Нехватка контейнеров на территории Новочеркасского МЭОКа составляет порядка четырех тысяч штук», — подчеркивает руководитель компании.
Тем не менее, администрации Батайска, Аксая и Новочеркасска постепенно решают обозначенную задачу. Здесь ведется строительство новых контейнерных площадок, выполняется закупка контейнеров.
Напомним, что обустройство контейнерных площадок –это прямая обязанность муниципалитетов. А в задачи регоператора входит своевременный вывоз ТКО.
Крупногабаритные и древесные отходы, которые образуются рядом с контейнерными площадками — это актуальный вопрос для регоператора.
«Несмотря на то, что крупногабаритные отходы допустимо складировать только в специально оборудованные для этого отсеки или мульды, а строительные и древесные отходы вообще не входят в состав ТКО и их запрещено размещать на контейнерных площадках, — именно эти отходы провоцируют образование свалочных очагов», — констатирует Анна Терешина.
В качестве одного из вариантов решения этого вопроса «ЭКОГРАД-Н» обустроил перегрузочную станцию в Батайске, которая внесена в действующую терсхему по обращению с отходами Ростовской области. Станцию оборудовали шредером. Через него и проходят измельчение крупногабаритные и древесные отходы.
«Нами прорабатывается вопрос о возможности приема с 2025 года от граждан этих видов отходов непосредственно на перегрузочной станции, что позволит избежать появления несанкционированных свалок на прилегающих к контейнерным площадкам территориях», — отмечает Анна Терешина.
Собранные отходы «ЭКОГЛАД-Н» размещает сегодня на пяти полигонах ТБО.
«Мы сильно зависим от работы полигонов. Их закрытие, в том числе и по причине сезонных возгораний, существенно увеличивает „плечо вывоза“. Особенно с территорий Азовского района, из Азова и Батайска», — говорит Галина Картушина
Чтобы не нарушать график вывоза, в 2024 году регоператор закупил дополнительно 12 единиц техники и открыл перегрузочную станцию.
Однако позитивным моментом должно стать строительство собственного полигона и мусоросортировочного комплекса.
Для строительства Новочеркасского МЭОКа, в 2020 году «ЭКОГРАД-Н» приобрел земельный участок, площадью порядка 20 гектаров. Был разработан проект по строительству объекта, мощностью 350 тысяч тонн в год, в числе которых 300 тысяч тонн — твердые коммунальные отходы. Сегодня проект прошел все экспертизы. Получил разрешение на строительство. Утверждена и инвестиционная программа.
«Строительство Новочеркасского МЭОКа запланировано на 2025–2026 годы», — сообщает Галина Картушина.
Не менее важной задачей «ЭКОГРАД-Н» считает увеличение доли вторсырья — отходов, которые будут направляться на переработку. Поэтому на территории Новочеркасского МЭОКа уже установлено 667 контейнеров и сеток для раздельного сбора пластиковых отходов.
В сентябре 2024 года в Новочеркасске регоператор открыл первый стационарный пункт для раздельного сбора вторсырья с круглосуточным доступом для горожан.
«Мы всегда открыты для совместных проектов, предложений и конструктивной критики. И знаем, что чистоту на улицах муниципалитетов нашего донского края, можно достигнуть только общими усилиями и добросовестным выполнением обязанностей каждого из участников процесса обращения с мусором», — резюмирует Галина Картушина.
Коллектив регионального оператора «ЭКОГРАД-Н» поздравляет всех жителей Ростовской области с наступающим Новым Годом. И напоминает свой главный девиз: «Чистота донского края в наших с вами руках»!