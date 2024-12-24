«ЭКОГРАД-Н» назвал главные задачи развития «мусорной» отрасли на Дону в Новом году

Из Новочеркасска, Батайска, Азова. А также с Азовского, Аксайского, Веселовского, Багаевского и Кагальницкого районов. При общей численности населения — 670 тысяч человек, согласно ныне действующей территориальной схеме по обращению с ТКО, должно образовываться порядка 231 тысячи тонн твердых коммунальных отходов в год. Однако фактические цифры кардинально отличаются от расчетных. «Только за 2023 год мы вывезли 294 тысячи тонн отходов. А по данным за 11 месяцев 2024-го объем вывезенных отходов уже превысил 276 тысячи тонн.