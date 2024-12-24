Эколог предупредил, что мазут может попасть из Черного моря в Азовское

По словам собеседника, чтобы не допустить загрязнения Азовского моря нужно применить давно существующие боновые ограждения. Эти приспособления ставятся на определенных границах. Например, как сообщает эксперт, их нередко используют в порту, когда происходит разлив нефтепродуктов.