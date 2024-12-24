Эколог предупредил, что мазут может попасть из Черного моря в Азовское

Posted 24 декабря, 13:09
Published 24 декабря, 13:09
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Напомним, что из-за крушения танкеров Черное море и побережье в Анапе залило мазутом. Эколог подчеркивает, что ситуация очень серьезная. Усугубляется тем, что мазут может попасть в Азовское море.
«Появление мазута в Черном море никак не отразится на местных жителях, поскольку никто оттуда не осуществляет забор воды. Но допустить, чтобы загрязнения попали в Азовское категорически нельзя. Рядом же в Ростовской области располагаются прибрежные поселки», — отмечает Андрей Зайчиков.
По словам собеседника, чтобы не допустить загрязнения Азовского моря нужно применить давно существующие боновые ограждения. Эти приспособления ставятся на определенных границах. Например, как сообщает эксперт, их нередко используют в порту, когда происходит разлив нефтепродуктов.
Эколог добавляет, что разлив мазута на побережье Черного моря — это удар по курортному потенциалу. Однако на жизнедеятельность людей он окажет лишь опосредованное влияние.
«Можно провести аналогию с речкой Темерничкой в Ростове. Все знают, какая она грязная, и никто купаться туда не лезет», — констатирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута на побережье Краснодарского края.