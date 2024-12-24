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Posted 24 декабря, 13:09

Published 24 декабря, 13:09

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Эколог предупредил, что мазут с Анапы может попасть в Азовское море

Эколог предупредил, что мазут может попасть из Черного моря в Азовское

24 декабря 2024, 13:09
Фото: Оперштаб Кубани. Эколог предупредил, что мазут с Анапы может попасть в Азовское море
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Эксклюзив
Эколог Андрей Зайчиков сообщил RostovGazeta, что Черное море с Азовским соединяет приток воды. Для того, чтобы мазут не попал в море в Ростовской области, в граничащих местах необходимо установить боновые ограждения.

Напомним, что из-за крушения танкеров Черное море и побережье в Анапе залило мазутом. Эколог подчеркивает, что ситуация очень серьезная. Усугубляется тем, что мазут может попасть в Азовское море.

«Появление мазута в Черном море никак не отразится на местных жителях, поскольку никто оттуда не осуществляет забор воды. Но допустить, чтобы загрязнения попали в Азовское категорически нельзя. Рядом же в Ростовской области располагаются прибрежные поселки», — отмечает Андрей Зайчиков.
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По словам собеседника, чтобы не допустить загрязнения Азовского моря нужно применить давно существующие боновые ограждения. Эти приспособления ставятся на определенных границах. Например, как сообщает эксперт, их нередко используют в порту, когда происходит разлив нефтепродуктов.

Эколог добавляет, что разлив мазута на побережье Черного моря — это удар по курортному потенциалу. Однако на жизнедеятельность людей он окажет лишь опосредованное влияние.

«Можно провести аналогию с речкой Темерничкой в Ростове. Все знают, какая она грязная, и никто купаться туда не лезет», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, какой рыбы могут лишиться ростовчане из-за разлива мазута на побережье Краснодарского края.

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