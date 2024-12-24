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Posted 24 декабря, 15:35

Published 24 декабря, 15:35

Modified 24 декабря, 15:37

Updated 24 декабря, 15:37

Ростовчане сидят без тепла, а экологи забили тревогу из-за мазута

Экологи в Ростове бьют тревогу из-за мазута, а 80 тысяч людей замерзают без отопления

24 декабря 2024, 15:35
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовчане сидят без тепла, а экологи забили тревогу из-за мазута
Мазут, загрязняющий пляжи Анапы, из Черного моря может попасть в Азовское, в Ростовской области сбили четыре беспилотника, а порыв на теплосетях в Ростове оставил без отопления 80 тысяч человек.

Нефтяная тревога

Эколог Андрей Зайчиков рассказал, что Черное море с Азовским соединяет приток, в котором нужно установить специальные ограждения для защиты от мазута.

Напомним, что из-за крушения танкеров в Чёрное море попали продукты нефти. Десятки квадратных километров побережья Анапы и Темрюкского района оказались загрязнены. При этом мазут может попасть и в Азовское море.

Эколог отмечает, что нельзя допустить, чтобы загрязнения попали в Азовское море, рядом с которым в Ростовской области располагаются прибрежные поселки.

Для обеспечения безопасности местных жителей необходимо установить боновые ограждения, которые не допустят дальнейшего распространения нефтепродуктов.

При этом эколог уточнил, что угрозу жизни людям загрязнение Черного моря не несет, однако значительно ударит по курортной сфере.

Погибли обитатели водоема, а работы над очищением побережья в Анапе продолжаются.Погибли обитатели водоема, а работы над очищением побережья в Анапе продолжаются.
Погибли обитатели водоема, а работы над очищением побережья в Анапе продолжаются.. Фото: Оперштаб Кубани
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Атака на область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночь на 24 декабря уничтожили четыре вражеских беспилотника.

По его словам, БПЛА перехватили с помощью систем радиоэлектронной борьбы в двух рейонах региона. Целью ВСУ были объекты в Миллеровском и Тарасовском районах.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Холодный Северный

В Ростове на Северном произошла авария на теплосетях. Инцидент произошел на территории котельной «Лукойл-Ростовэнерго» по проспекту Королева во вторник, 24 декабря.

В Ростове на Северном произошла авария на теплосетях.В Ростове на Северном произошла авария на теплосетях.
В Ростове на Северном произошла авария на теплосетях.. Фото: 1MI

После порыва коммунальщики оперативно начали ликвидировать аварию. В итоге без тепла остались 80 тысяч ростовчан.

Ресурс отключили в 447 многоэтажках на проспектах Королева, Космонавтов, а также на улицах Волкова и Добровольского.

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