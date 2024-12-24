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Posted 24 декабря, 03:22

Published 24 декабря, 03:22

Modified 24 декабря, 03:25

Updated 24 декабря, 03:25

Система РЭБ

Еще четыре ударных беспилотника сбили в Ростовской области

24 декабря 2024, 03:22
Фото: Минобороны РФ. Система РЭБ
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на территории региона в течение ночи 24 декабря сбили четыре беспилотных летательных аппарата.

По его словам, аппараты уничтожили и подавили системами радиоэлектронной борьбы в двух районах области. Дроны пытались атаковать объекты в Миллеровском и Тарасовском районах.

Всего удалось перехватить четыре БПЛА.

Два вражеских беспилотника перехватили над Азовским морем
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«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется», — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, накануне вечером 9 беспилотников сбили в районе Морозовска. Атака началась около 21.00 мск и длилась порядка 40 минут. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА над акваторией Азовского моря.

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