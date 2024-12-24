Еще четыре ударных беспилотника сбили в Ростовской области

Posted 24 декабря, 03:22
Published 24 декабря, 03:22
Modified 24 декабря, 03:25
Updated 24 декабря, 03:25
По его словам, аппараты уничтожили и подавили системами радиоэлектронной борьбы в двух районах области. Дроны пытались атаковать объекты в Миллеровском и Тарасовском районах.
Всего удалось перехватить четыре БПЛА.
«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется», — написал Юрий Слюсарь.
Напомним, накануне вечером 9 беспилотников сбили в районе Морозовска. Атака началась около 21.00 мск и длилась порядка 40 минут. Позднее Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА над акваторией Азовского моря.