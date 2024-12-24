Груздев: Перевозка грузов по Сибирскому региону в 2024 году выросла в 2 раза

Posted 24 декабря, 00:54
Published 24 декабря, 00:54
Modified 24 декабря, 00:54
Updated 24 декабря, 00:54
Он подчеркнул, что внутренний рынок грузоперевозок демонстрирует значительный рост, что обусловлено увеличением производства и локализацией промышленных предприятий.
В частности, в Сибирском регионе объем грузоперевозок в 2024 году удвоился, составив 40% выручки от предоставляемых услуг. Об этом пишет nsk.kp.ru.
По словам Бориса Груздева, в 2024 году активно разрабатывались новые маршруты транспортировки и проводилась модернизация уже существующих. Особое внимание было уделено сотрудничеству с Китаем: игроки рынка адаптировались к новым законодательным условиям и искали компромиссы для успешного осуществления финансовых операций. Также Спецсвязь взаимодействует со странами СНГ, такими как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках соглашения о сотрудничестве и межгосударственном обмене специальными отправлениями исследуются перспективы расширения ассортимента международных услуг.
В числе самых популярных услуг в Новосибирске Борис Груздев выделил перевозку крупногабаритных опасных грузов, а также доставку почтовых отправлений категории «стандарт». Важным направлением стало сотрудничество с Центральной избирательной комиссией: управление организовало масштабную доставку выборной документации для президентских выборов.
Кроме того, был успешно реализован уникальный проект по транспортировке археологических находок и предметов быта народов Чукотки, а также других экспонатов. Эти грузы были доставлены в Новосибирск из Москвы и Анадыря с соблюдением строгих условий перевозки, включая поддержание необходимого температурного режима и уровня влажности.
Для улучшения качества доставки управление внедряет цифровизацию своих бизнес-процессов и обновляет IT-инфраструктуру. Тем не менее, как отметил Борис Груздев, проблема нехватки водителей остается важным вызовом для всего сектора. Эти специалисты играют ключевую роль для обеспечения бесперебойного функционирования логистических сетей. Для решения данной проблемы коммерческие предприятия предлагают более выгодные условия труда, в то время как на уровне государства необходимо разрабатывать программы, нацеленные на привлечение молодежи к этой профессии.
Вопросы внедрения новых технологий, таких как беспилотники и крупнотоннажные грузовики без водителей, активно обсуждаются в отрасли. Однако, как отметил Борис Груздев, подобные технологии не могут быть использованы для перевозки государственной корреспонденции и ценностей. Эти грузы требуют сопровождения квалифицированными специалистами для обеспечения их безопасности и сохранности.
Стратегия на 2025 год подразумевает дальнейший рост объемов грузоперевозок в Сибири. Кроме того, управление намерено повысить ключевые экономические показатели, укрепить свое присутствие на рынке и расширить ассортимент предлагаемых услуг.