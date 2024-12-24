Груздев: Перевозка грузов по Сибирскому региону в 2024 году выросла в 2 раза

Для улучшения качества доставки управление внедряет цифровизацию своих бизнес-процессов и обновляет IT-инфраструктуру. Тем не менее, как отметил Борис Груздев, проблема нехватки водителей остается важным вызовом для всего сектора. Эти специалисты играют ключевую роль для обеспечения бесперебойного функционирования логистических сетей. Для решения данной проблемы коммерческие предприятия предлагают более выгодные условия труда, в то время как на уровне государства необходимо разрабатывать программы, нацеленные на привлечение молодежи к этой профессии.