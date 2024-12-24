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Posted 24 декабря, 09:29

Published 24 декабря, 09:29

Modified 24 декабря, 09:31

Updated 24 декабря, 09:31

Хакер из Ростовской области взламывал сайты вузов и редактировал их

Хакер из Ростовской области взламывал сайты вузов

24 декабря 2024, 09:29
Фото: 1MI. Хакер из Ростовской области взламывал сайты вузов и редактировал их
Правоохранительные органы задержали жителя Ростовской области, который взламывал сайты российских вузов и редактировал их по своему усмотрению, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Оперативники выяснили, что мужчина при помощи личного ноутбука выявлял уязвимости веб-ресурсов образовательных учреждений России. Ему удалось найти слабые точки у целого ряда сайтов и заполучить доступ к ним. После этого он свободно мог вносить изменения на страницах через панель администратора веб-ресурса.

Злоумышленника задержали, а его средства связи и ноутбук изъяли и проверили. В результате было выявлено программное обеспечение, предназначенное для удаленного администрирования сайтов и обхода их защиты.

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Против хакера было возбуждено уголовное дело по статье 274.1 УК РФ. Подозреваемый также получил подписку о невыезде. Следствие продолжается.

Ранее RostovGazeta рассказала, что экс-судья из Шахт оказался замешан в хищении 70 миллионов рублей из бюджета РФ.

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