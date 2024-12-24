Хакер из Ростовской области взламывал сайты вузов

Posted 24 декабря, 09:29
Published 24 декабря, 09:29
Modified 24 декабря, 09:31
Updated 24 декабря, 09:31
Оперативники выяснили, что мужчина при помощи личного ноутбука выявлял уязвимости веб-ресурсов образовательных учреждений России. Ему удалось найти слабые точки у целого ряда сайтов и заполучить доступ к ним. После этого он свободно мог вносить изменения на страницах через панель администратора веб-ресурса.
Злоумышленника задержали, а его средства связи и ноутбук изъяли и проверили. В результате было выявлено программное обеспечение, предназначенное для удаленного администрирования сайтов и обхода их защиты.
Против хакера было возбуждено уголовное дело по статье 274.1 УК РФ. Подозреваемый также получил подписку о невыезде. Следствие продолжается.
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