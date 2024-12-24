Хакер из Ростовской области взламывал сайты вузов

Оперативники выяснили, что мужчина при помощи личного ноутбука выявлял уязвимости веб-ресурсов образовательных учреждений России. Ему удалось найти слабые точки у целого ряда сайтов и заполучить доступ к ним. После этого он свободно мог вносить изменения на страницах через панель администратора веб-ресурса.