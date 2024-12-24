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Posted 24 декабря, 19:04

Published 24 декабря, 19:04

Modified 24 декабря, 19:06

Updated 24 декабря, 19:06

Легковушка разбилась всмятку на площади Ленина в Ростове

Хотел проскочить на красный: появились кадры жесткого ДТП на площади Ленина в Ростове

24 декабря 2024, 19:04
Фото: 1MI. Легковушка разбилась всмятку на площади Ленина в Ростове

Появились кадры жесткого ДТП на площади Ленина в Ростове 24 декабря

В Ростове-на-Дону Hyundai Accent вдребезги разбился на площади Ленина. ДТП случилось вечером 24 декабря на пересечении с проспектом Михаила Нагибина.

Кадры с места происшествия опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». По словам автора поста, водитель пытался проскочить на красный сигнал светофора. В этот момент начал движение водитель другой машины, проезжавший перпендикулярно. В результате аварии бок Hyundai разворотило.

Легковушка разбилась всмятку на площади Ленина в РостовеЛегковушка разбилась всмятку на площади Ленина в Ростове
Легковушка разбилась всмятку на площади Ленина в Ростове. Фото: тг Это Ростов новости
Водитель премиум-иномарки насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-Дону
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— В Ростове первые три секунды «красного» не считаются, — пошутили в комментариях подписчики. — Самоуничтожение «Акцентов».

Официального комментария от ГАИ по ростовской области пока нет.

Ранее RostovGazeta сообщала о ДТП на пешеходном переходе в Азове, где водитель авто сбил 11-летнюю девочку.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Автомобилисты
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