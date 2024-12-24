Хотел проскочить на красный: появились кадры жесткого ДТП на площади Ленина в Ростове

Кадры с места происшествия опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». По словам автора поста, водитель пытался проскочить на красный сигнал светофора. В этот момент начал движение водитель другой машины, проезжавший перпендикулярно. В результате аварии бок Hyundai разворотило.