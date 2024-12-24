Кадры пожара после атаки беспилотников в Миллерово попали на видео

Posted 24 декабря, 05:59
Published 24 декабря, 05:59
Modified 24 декабря, 06:01
Updated 24 декабря, 06:01
По информации Lenta, пожар случился из-за упавших обломков БПЛА, которые направлялись к военному аэродрому в Миллерово, но были сбиты ПВО.
Судя по видео, пламя распространилось на десятки квадратных метров. Полоска огненного зарева на горизонте не сопровождается звуками взрывов. Очевидно, атака к тому моменту уже прекратилась.
Как стало известно ранее, всего над Миллерово сбили вечером девять беспилотников. Затем в течение ночи еще четыре уничтожили над Тарасовским и Миллеровским районами. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.