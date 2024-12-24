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Posted 24 декабря, 05:59

Published 24 декабря, 05:59

Modified 24 декабря, 06:01

Updated 24 декабря, 06:01

Лесополоса загорелась в Миллерово после ночной атаки беспилотников

Кадры пожара после атаки беспилотников в Миллерово попали на видео

24 декабря 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney. Лесополоса загорелась в Миллерово после ночной атаки беспилотников

Лесополоса загорелась в Миллерово после ночной атаки беспилотников

В Ростовской области после атаки беспилотников произошел пожар в лесополосе. Кадры ЧП публикуют ряд СМИ, ссылаясь на telegram-канал Mash.

По информации Lenta, пожар случился из-за упавших обломков БПЛА, которые направлялись к военному аэродрому в Миллерово, но были сбиты ПВО.

Судя по видео, пламя распространилось на десятки квадратных метров. Полоска огненного зарева на горизонте не сопровождается звуками взрывов. Очевидно, атака к тому моменту уже прекратилась.

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Как стало известно ранее, всего над Миллерово сбили вечером девять беспилотников. Затем в течение ночи еще четыре уничтожили над Тарасовским и Миллеровским районами. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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