Клиенты Т2 заказали более 1 млн проверок утечки персональных данных от «Солара»

Клиенты T2 и «Ростелекома» могут бесплатно получить обновленную форму отчета о предположительных утечках своих персональных данных. Услуга на базе сервиса мониторинга Solar AURA ежедневно мониторит сеть и собирает информацию о скомпрометированных данных: имя, телефон, почта, адрес и пароли. В отчете также указаны вероятные даты утечек и цифровые площадки, с которых они произошли. Эта информация помогает пользователям своевременно менять пароли, предотвращать взломы аккаунтов в социальных сетях и быть осторожнее, предоставляя свои данные онлайн-сервисам.