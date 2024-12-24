Климатолог Иошпа рассказал, какая погода будет на Новый год в Ростовской области

Posted 24 декабря, 08:47
Published 24 декабря, 08:47
Modified 24 декабря, 08:49
Updated 24 декабря, 08:49
Эксперт поведал изданию «КП-Ростов-на-Дону», что в Ростовской области с 23 по 26 декабря будет прежняя погода. Температура воздуха будет держаться в районе +4 градусов. А уже начиная с 27 декабря, в регион придет похолодание.
По ночам с 29 по 31 декабря воздух будет охлаждаться до 0 градусов и ниже. В ночное время столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. Днем температура все еще будет положительной.
Однако несмотря на похолодание, снегопады, сугробы и обледенения увидит меньшинство жителей области. В основном в праздничные дни будет идти дождь, снег ожидается только в северных районах ближе к Воронежской области.
До этого RostovGazeta сообщила о том, что сильный ветер и дождь надвигаются на донскую столицу.