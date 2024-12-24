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Posted 24 декабря, 08:47

Published 24 декабря, 08:47

Modified 24 декабря, 08:49

Updated 24 декабря, 08:49

Климатолог Иошпа рассказал, какая погода будет на Новый год в Ростовской области

Климатолог Иошпа рассказал, какая погода будет на Новый год в Ростовской области

24 декабря 2024, 08:47
Фото: rostovgazeta.ru. Климатолог Иошпа рассказал, какая погода будет на Новый год в Ростовской области
На Новый год в Ростовской области значительно похолодает, однако настоящий снежный праздник увидят только единицы дончан, рассказал климатолог Александр Иошпа.

Эксперт поведал изданию «КП-Ростов-на-Дону», что в Ростовской области с 23 по 26 декабря будет прежняя погода. Температура воздуха будет держаться в районе +4 градусов. А уже начиная с 27 декабря, в регион придет похолодание.

По ночам с 29 по 31 декабря воздух будет охлаждаться до 0 градусов и ниже. В ночное время столбики термометров будут показывать от -2 до -4 градусов. Днем температура все еще будет положительной.

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Однако несмотря на похолодание, снегопады, сугробы и обледенения увидит меньшинство жителей области. В основном в праздничные дни будет идти дождь, снег ожидается только в северных районах ближе к Воронежской области.

До этого RostovGazeta сообщила о том, что сильный ветер и дождь надвигаются на донскую столицу.

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