Мобильное приложение Совкомбанка третий год подряд в лидерах рейтинга Mobile Banking

В категории «Лучший ежедневный банкинг» приложение «Халва — Совкомбанк» сохраняет второе место. Markswebb отмечает прирост в оценке благодаря возможностям проверки статуса по ПИФам, также в числе позитивных изменений аналитики агентства называют улучшение сценариев получения переводов, включая сбор средств и разделение покупки, а также повышение удобства оплаты налогов и штрафов. Сильные стороны приложения Совкомбанка в Daily Banking — эффективный сценарий погашения задолженности по кредиту с уведомлениями, а также развитая автоматизация накоплений, включая перевод фиксированной суммы при поступлениях на счет.