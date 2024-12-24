Музыканта из Ростова Васю Обломова требуют признать иноагентом

В творческой среде известен как основатель и лидер группы «Чебоза», которая существовала с 1999 по 2009 годы. Однако большую популярность получил после музыкального проекта «Вася Обломов». Все началось с видеоролика с песней «Магадан», в которой высмеивалась массовая культура в России. Злободневный ролик завирусился, и вскоре автор написал еще две песни: «Кто хочет стать милиционером?» и «С чего начинается Родина».