rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 07:45

Published 24 декабря, 07:45

Modified 24 декабря, 07:47

Updated 24 декабря, 07:47

Музыканта из Ростова Васю Обломова требуют признать иноагентом

Музыканта из Ростова Васю Обломова требуют признать иноагентом

24 декабря 2024, 07:45
Фото: pxehre.com. Музыканта из Ростова Васю Обломова требуют признать иноагентом
По информации telegram-канала SHOT, в Минюст РФ обратились с инициативой признать Васю Обломова из Ростова иноагентом, а его антироссийскую песню запретить в России.

Претензии появились к треку «Письмо Санта-Клаусу», в котором слушатели обнаружили государственную антипропаганду. По словам авторов инициативы, эта композиция до сих пор размещена на медиаплатформах и доступна для прослушивания.

Василий Гончаров, известный под псевдонимом Вася Обломов, уехал из России после объявления мобилизации. К тому моменту у него уже были проблемы с выступлениями: концерты музыканта отменяли якобы из-за нарушений при продаже билетов.

Осенью 2022 года Обломов уехал в Египет, затем перебрался в Лос-Анджелес и начал гастролировать по США и Европе.

Появилось видео из банка в Ростове, который угрожал взорвать мужчина в маске
Узнать подробнее

Известно, что 40-летний артист — коренной ростовчанин. Он учился в школе №107 до 10 класса и в школе №34 в 10-м и 11-м классах. После этого поступил на исторический факультет РГУ, а позже получил дополнительное юридическое образование.

В творческой среде известен как основатель и лидер группы «Чебоза», которая существовала с 1999 по 2009 годы. Однако большую популярность получил после музыкального проекта «Вася Обломов». Все началось с видеоролика с песней «Магадан», в которой высмеивалась массовая культура в России. Злободневный ролик завирусился, и вскоре автор написал еще две песни: «Кто хочет стать милиционером?» и «С чего начинается Родина».

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что новый альбом ростовской группы «Каста» хотят проверить на экстремизм.

Читайте также:
В Ростове проведут лекцию в честь амбассадора Украины и сатанистки АбрамовичНовый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизмРелигиозных экстремистов арестовали в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#США#Европа#Экстремизм#Мобилизация#Ростов#Египет#Каста#Иноагент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика