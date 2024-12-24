Музыканта из Ростова Васю Обломова требуют признать иноагентом

Posted 24 декабря, 07:45
Published 24 декабря, 07:45
Modified 24 декабря, 07:47
Updated 24 декабря, 07:47
Претензии появились к треку «Письмо Санта-Клаусу», в котором слушатели обнаружили государственную антипропаганду. По словам авторов инициативы, эта композиция до сих пор размещена на медиаплатформах и доступна для прослушивания.
Василий Гончаров, известный под псевдонимом Вася Обломов, уехал из России после объявления мобилизации. К тому моменту у него уже были проблемы с выступлениями: концерты музыканта отменяли якобы из-за нарушений при продаже билетов.
Осенью 2022 года Обломов уехал в Египет, затем перебрался в Лос-Анджелес и начал гастролировать по США и Европе.
Известно, что 40-летний артист — коренной ростовчанин. Он учился в школе №107 до 10 класса и в школе №34 в 10-м и 11-м классах. После этого поступил на исторический факультет РГУ, а позже получил дополнительное юридическое образование.
В творческой среде известен как основатель и лидер группы «Чебоза», которая существовала с 1999 по 2009 годы. Однако большую популярность получил после музыкального проекта «Вася Обломов». Все началось с видеоролика с песней «Магадан», в которой высмеивалась массовая культура в России. Злободневный ролик завирусился, и вскоре автор написал еще две песни: «Кто хочет стать милиционером?» и «С чего начинается Родина».
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что новый альбом ростовской группы «Каста» хотят проверить на экстремизм.