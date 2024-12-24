На новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда

Всего СКЖД выпустит на маршруты 32 пары дополнительных поездов дальнего следования. В период с 23 декабря 2024 года по 13 января 2025 года они совершат 559 рейсов. Это в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.