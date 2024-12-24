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Posted 24 декабря, 08:45

Published 24 декабря, 08:45

Modified 24 декабря, 08:47

Updated 24 декабря, 08:47

На новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда

На новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда

24 декабря 2024, 08:45
Фото: 1MI. На новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда
В Ростовской области будут курсировать дополнительные поезда для перевозки пассажиров в праздничные дни, сообщает пресс-служба «Северо-Кавказской железной дороги».

Всего СКЖД выпустит на маршруты 32 пары дополнительных поездов дальнего следования. В период с 23 декабря 2024 года по 13 января 2025 года они совершат 559 рейсов. Это в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, из Ростова-на-Дону можно будет отправиться в Кисловодск, Розу Хутор, Черкесск и Имеретинский Курорт. Также из Ростовской области будет курсировать состав «Лыжная стрела», который домчит дончан на популярный горнолыжный курорт.

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Добавим, что в отдельные даты между Ростовом и Таганрогом будет ходить пригородный поезд на паровозной тяге.

До этого в Ростове-на-Дону мужчина погиб под колесами товарного поезда.

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