На новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда

Posted 24 декабря, 08:45
Published 24 декабря, 08:45
Modified 24 декабря, 08:47
Updated 24 декабря, 08:47
Всего СКЖД выпустит на маршруты 32 пары дополнительных поездов дальнего следования. В период с 23 декабря 2024 года по 13 января 2025 года они совершат 559 рейсов. Это в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, из Ростова-на-Дону можно будет отправиться в Кисловодск, Розу Хутор, Черкесск и Имеретинский Курорт. Также из Ростовской области будет курсировать состав «Лыжная стрела», который домчит дончан на популярный горнолыжный курорт.
Добавим, что в отдельные даты между Ростовом и Таганрогом будет ходить пригородный поезд на паровозной тяге.
До этого в Ростове-на-Дону мужчина погиб под колесами товарного поезда.