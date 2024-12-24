На новогодних праздниках усилят мониторинг на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 24 декабря, 17:35
Published 24 декабря, 17:35
Modified 24 декабря, 18:46
Updated 24 декабря, 18:46
Уточняется, что мониторинг усилят на федеральной трассе М-4 «Дон». В список также попали следующие дорожные объекты: А-260 (Волгоград — Каменск-Шахтинский), А-270 (Новошахтинск — Майский) и А-280 (Ростов-на-Дону — Таганрог).
Сообщается, что в случае резкого ухудшения погоды за федеральными трассами будут наблюдать. Это нужно для того, чтобы оперативно отреагировать на возникшие проблемы участников дорожного движения.
Кроме того, на заседании комиссии обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности на водных объектах, а также предотвращением пожаров.
Ранее стало известно об открытии автомагистрали, благодаря которой путь из Ростова-на-Дону в Крым значительно сократится.