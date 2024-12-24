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Posted 24 декабря, 17:35

Published 24 декабря, 17:35

Modified 24 декабря, 18:46

Updated 24 декабря, 18:46

На новогодних праздниках ужесточат мониторинг на трассе М-4 «Дон»

На новогодних праздниках усилят мониторинг на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

24 декабря 2024, 17:35
Фото: 61.mchs.gov.ru. На новогодних праздниках ужесточат мониторинг на трассе М-4 «Дон»
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС решили усилить мониторинг на федеральных трассах. Информацию об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Уточняется, что мониторинг усилят на федеральной трассе М-4 «Дон». В список также попали следующие дорожные объекты: А-260 (Волгоград — Каменск-Шахтинский), А-270 (Новошахтинск — Майский) и А-280 (Ростов-на-Дону — Таганрог).

Сообщается, что в случае резкого ухудшения погоды за федеральными трассами будут наблюдать. Это нужно для того, чтобы оперативно отреагировать на возникшие проблемы участников дорожного движения.

Кроме того, на заседании комиссии обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности на водных объектах, а также предотвращением пожаров.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Погода#ЧС#Дороги#Безопасность#М-4 «Дон»#Трасса#Автомагистраль
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