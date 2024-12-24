На Ростов-на-Дону обрушится шестичасовая магнитная буря

В среду, 25 декабря, в Ростове-на-Дону ожидается геомагнитная буря. Возмущения магнитосферы Земли начнутся около 18.00 мск и завершатся примерно в 00.00 мск 26 декабря. За это время сила солнечного воздействия будет колебаться от четырех до пяти баллов.