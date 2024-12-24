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Posted 24 декабря, 09:35

Published 24 декабря, 09:35

Modified 24 декабря, 09:37

Updated 24 декабря, 09:37

На Ростов-на-Дону обрушится 6-часовая магнитная буря

На Ростов-на-Дону обрушится шестичасовая магнитная буря

24 декабря 2024, 09:35
Фото: Unsplash. На Ростов-на-Дону обрушится 6-часовая магнитная буря
На этой неделе ожидается всплеск солнечной активности. В связи с этим Ростов-на-Дону накроет магнитная буря уровня G1, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В среду, 25 декабря, в Ростове-на-Дону ожидается геомагнитная буря. Возмущения магнитосферы Земли начнутся около 18.00 мск и завершатся примерно в 00.00 мск 26 декабря. За это время сила солнечного воздействия будет колебаться от четырех до пяти баллов.

В этот день также есть вероятность возникновения сильного магнитного шторма. Она составляет 20%.

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Добавим, что в период действия магнитной бури могут возникать головные боли, слабость и мигрени. Метеочувствительным людям рекомендуется заняться легким спортом или выйти на прогулку, что позволит легче перенести бурю.

Ранее климатолог Иошпа рассказал, какая погода будет на Новый год в Ростовской области.

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