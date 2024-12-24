На Ростов-на-Дону обрушится шестичасовая магнитная буря

Posted 24 декабря, 09:35
Published 24 декабря, 09:35
Modified 24 декабря, 09:37
Updated 24 декабря, 09:37
В среду, 25 декабря, в Ростове-на-Дону ожидается геомагнитная буря. Возмущения магнитосферы Земли начнутся около 18.00 мск и завершатся примерно в 00.00 мск 26 декабря. За это время сила солнечного воздействия будет колебаться от четырех до пяти баллов.
В этот день также есть вероятность возникновения сильного магнитного шторма. Она составляет 20%.
Добавим, что в период действия магнитной бури могут возникать головные боли, слабость и мигрени. Метеочувствительным людям рекомендуется заняться легким спортом или выйти на прогулку, что позволит легче перенести бурю.
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