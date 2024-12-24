Отдых в Анапе из-за разлива мазута может стать невозможным для жителей Ростова

Posted 24 декабря, 16:09
Published 24 декабря, 16:09
Modified 24 декабря, 16:09
Updated 24 декабря, 16:09
Напомним, что на побережье Черного моря в Анапе из-за крушения танкеров разлились огромные объемы мазута. Все силы брошены на ликвидацию последствий аварии.
«Сейчас главное, чтобы были реальные действия, с любыми средствами фото- и видеофиксации. А не только отчеты о работе, как это нередко бывает», — отмечает Андрей Зайчиков.
Смогут ли после ликвидации разлива мазута ростовчане летом отдыхать на морском курорте, по словам эколога, вопрос пока открыт.
«Когда говорят, что теперь на 10 лет экология отравлена — это не правильно. Все относительно и нет абсолютных величин. В любом случае, экология пострадала. Но все зависит от объема химии, которая осела на территорию. Зависит от течения, и от того, какая была температура — что выпало на дно, а что вынесло на берег. И таких нюансов много», — объясняет специалист.
Эколог подчеркивает, что все зависит от того, как будут проводиться работы по очищению Черного моря и побережья. По словам эксперта, всегда есть допуск на определенный уровень загрязнения и на то, что природа начнет самоочищаться. Однако для этого необходимо максимально расчистить все, что возможно.
Ранее ученые сделали тревожный прогноз об угрозе загрязнения Азовского моря мазутом.