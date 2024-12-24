Отдых в Анапе из-за разлива мазута может стать невозможным для жителей Ростова

Эколог подчеркивает, что все зависит от того, как будут проводиться работы по очищению Черного моря и побережья. По словам эксперта, всегда есть допуск на определенный уровень загрязнения и на то, что природа начнет самоочищаться. Однако для этого необходимо максимально расчистить все, что возможно.