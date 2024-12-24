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Posted 24 декабря, 16:09

Published 24 декабря, 16:09

Modified 24 декабря, 16:09

Updated 24 декабря, 16:09

Эколог рассказал, от чего зависит возможность летнего отдыха ростовчан в Анапе

Отдых в Анапе из-за разлива мазута может стать невозможным для жителей Ростова

24 декабря 2024, 16:09
Фото: Оперштаб Кубани. Эколог рассказал, от чего зависит возможность летнего отдыха ростовчан в Анапе

Эколог Зайчиков рассказал, от чего зависит возможность отдыха ростовчан в Анапе

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Эксклюзив
Эколог Андрей Зайчиков сообщил RostovGazeta, что летний отдых ростовчан на морском курорте в Анапе зависит от того, как на практике будут ликвидировать последствия разлитого мазута на побережье Черного моря.

Напомним, что на побережье Черного моря в Анапе из-за крушения танкеров разлились огромные объемы мазута. Все силы брошены на ликвидацию последствий аварии.

«Сейчас главное, чтобы были реальные действия, с любыми средствами фото- и видеофиксации. А не только отчеты о работе, как это нередко бывает», — отмечает Андрей Зайчиков.

Смогут ли после ликвидации разлива мазута ростовчане летом отдыхать на морском курорте, по словам эколога, вопрос пока открыт.

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«Когда говорят, что теперь на 10 лет экология отравлена — это не правильно. Все относительно и нет абсолютных величин. В любом случае, экология пострадала. Но все зависит от объема химии, которая осела на территорию. Зависит от течения, и от того, какая была температура — что выпало на дно, а что вынесло на берег. И таких нюансов много», — объясняет специалист.

Эколог подчеркивает, что все зависит от того, как будут проводиться работы по очищению Черного моря и побережья. По словам эксперта, всегда есть допуск на определенный уровень загрязнения и на то, что природа начнет самоочищаться. Однако для этого необходимо максимально расчистить все, что возможно.

Ранее ученые сделали тревожный прогноз об угрозе загрязнения Азовского моря мазутом.

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