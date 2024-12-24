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Posted 24 декабря, 14:17

Published 24 декабря, 14:17

Modified 24 декабря, 14:19

Updated 24 декабря, 14:19

Почти 80% жителей Ростова-на-Дону хранят и используют советские елочные игрушки

Почти 80% жителей Ростова-на-Дону хранят и используют советские елочные игрушки

24 декабря 2024, 14:17
Фото: 1MI. Почти 80% жителей Ростова-на-Дону хранят и используют советские елочные игрушки
В преддверии праздника аналитики выяснили, что большинство жителей Ростова-на-Дону ставят елку всего за неделю до Нового года, отдавая предпочтение искусственному дереву и советским игрушкам.

Согласно исследованию «Авито», 79% жителей Ростова-на-Дону смогли сохранить в хорошем состоянии советские елочные игрушки. А 59% из них предпочтет вешать на хвойное дерево именно украшения с историей, а не современные.

Однако 55% ростовчан признались, что только начали наряжать символ Нового года, так как предпочитают делать это за неделю до праздника, а еще 6% и вовсе поставят елку только 31 декабря. В начале месяца украшением дома занимаются 27% горожан.

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Также большинство опрошенных, а именно 62% чаще всего используют искусственную елку. Натуральное дерево можно найти дома у 38% респондентов.

Добавим, что в среднем на новогодний декор у жителей Ростова-на-Дону уходит 10 тысяч рублей. Однако у 15% людей в возрасте от 18 до 24 лет на украшения уходит от 10 до 20 тысяч рублей, у 14% — от 20 до 50 тысяч рублей, а еще у 6% — и того больше.

Ранее стало известно, что салат «Селедка под шубой» резко подорожал в Ростовской области к Новому году.

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