Почти 80% жителей Ростова-на-Дону хранят и используют советские елочные игрушки

Posted 24 декабря, 14:17
Published 24 декабря, 14:17
Modified 24 декабря, 14:19
Updated 24 декабря, 14:19
Согласно исследованию «Авито», 79% жителей Ростова-на-Дону смогли сохранить в хорошем состоянии советские елочные игрушки. А 59% из них предпочтет вешать на хвойное дерево именно украшения с историей, а не современные.
Однако 55% ростовчан признались, что только начали наряжать символ Нового года, так как предпочитают делать это за неделю до праздника, а еще 6% и вовсе поставят елку только 31 декабря. В начале месяца украшением дома занимаются 27% горожан.
Также большинство опрошенных, а именно 62% чаще всего используют искусственную елку. Натуральное дерево можно найти дома у 38% респондентов.
Добавим, что в среднем на новогодний декор у жителей Ростова-на-Дону уходит 10 тысяч рублей. Однако у 15% людей в возрасте от 18 до 24 лет на украшения уходит от 10 до 20 тысяч рублей, у 14% — от 20 до 50 тысяч рублей, а еще у 6% — и того больше.
Ранее стало известно, что салат «Селедка под шубой» резко подорожал в Ростовской области к Новому году.