Почти 80% жителей Ростова-на-Дону хранят и используют советские елочные игрушки

Добавим, что в среднем на новогодний декор у жителей Ростова-на-Дону уходит 10 тысяч рублей. Однако у 15% людей в возрасте от 18 до 24 лет на украшения уходит от 10 до 20 тысяч рублей, у 14% — от 20 до 50 тысяч рублей, а еще у 6% — и того больше.