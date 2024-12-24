Политолог отметил, что в Белоруссии нет идеологической основы для массовых протестов

Собеседник издания считает, что после грядущих выборов масштабных протестов в Белоруссии не случится. Он пояснил, что власти перекрыли финансовые потоки из других государств, поэтому финансировать протесты невозможно. Практика показывает, что без этого организовать протесты не получится, так как нужно создать определенную сеть и выдвинуть активистов. Вторая причина — отсутствие идеологической почвы. Коктыш пояснил, что жители Белоруссии сейчас не воспринимают Евросоюз как образ будущего и прекрасно понимают, к чему привела так называемая европеизация Украины.