Политолог отметил, что в Белоруссии нет идеологической основы для массовых протестов

Posted 24 декабря, 09:16
Published 24 декабря, 09:16
Modified 24 декабря, 09:18
Updated 24 декабря, 09:18
Агентство «Ридус» пообщалось с доцентом кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кириллом Коктышем. Он прокомментировал для издания призыв Госдепа США к американским гражданам покинуть территорию Белоруссии. Эксперт отметил, что сегодня идеологической основы для повторения массовых беспорядков 2020 года в стране сейчас нет.
25 января в Белоруссии пройдут президентские выборы. Американские власти заявили, что на их фоне возможны гражданские беспорядки и существуют риски задержания.
Собеседник издания считает, что после грядущих выборов масштабных протестов в Белоруссии не случится. Он пояснил, что власти перекрыли финансовые потоки из других государств, поэтому финансировать протесты невозможно. Практика показывает, что без этого организовать протесты не получится, так как нужно создать определенную сеть и выдвинуть активистов. Вторая причина — отсутствие идеологической почвы. Коктыш пояснил, что жители Белоруссии сейчас не воспринимают Евросоюз как образ будущего и прекрасно понимают, к чему привела так называемая европеизация Украины.