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Posted 24 декабря, 10:26

Published 24 декабря, 10:26

Modified 24 декабря, 11:50

Updated 24 декабря, 11:50

Где купить елку в Ростове: адреса, цены и фото

Полмиллиона за новогоднее настроение: где и почем можно купить елки в Ростове

24 декабря 2024, 10:26
Фото: rostovgazeta.ru. Где купить елку в Ростове: адреса, цены и фото

В Ростове заработали 30 елочных базаров

До Нового года осталось чуть больше недели — самое время купить елку. Традиционно праздничное дерево можно приобрести на базарах и ярмарках, в торговых центрах и гипермаркетах или заказать на маркетплейсах. RostovGazeta узнала, какая елка стоит дешевле и где ее искать.

Где купить елку в Ростове-на-Дону

В 2024 году в разных районах города открыли 30 елочных базаров. Там можно выбрать не только сосны, но и пихты, и ели, и небольшие композиции из хвойных веток.

Адреса елочных базаров на СЖМ в Ростове

На Северном жилом массиве базары находятся на улице Добровольского, 20, 30, проспекте Михаила Нагибина, 19, Волкова, 2, Фурмановской, 150 и пересечении улицы Волкова с проспектом Космонавтов. На Военведе это улица Таганрогская, 116, а в Нахичевани — площадь Карла Маркса.

Адреса елочных базаров на ЗЖМ в Ростове

На Западном хвойные деревья продают на улице 2-й Краснодарской, 159 и на пересечении с Аллеей Роз, на Зорге, 39 и на перекрестке с проспектом Стачки, на проспекте Коммунистическом, 27, 27Б и 42, Стачки, 231, Рабочей площади, 1. В Левенцовке — на улице Маршала Жукова, 36/5.

Двухметровая ель за 11000 рублей на Нагибина в РостовеДвухметровая ель за 11000 рублей на Нагибина в Ростове
Двухметровая ель за 11000 рублей на Нагибина в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru
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Адреса елочных базаров в центре Ростова

В центре купить елку можно на улице Максима Горького, 159, Московской, 50А, 52А, на проспекте Ворошиловском, 105. Кроме того, елочные базары есть на площади Ленина и ближе к Сельмашу — на проспекте Ленина, 127.

Адреса новогодних ярмарок в Ростове

Кроме того, в городе есть новогодние ярмарки. Они расположены на улице Фурмановской, 150, площади Карла Маркса и на Рабочей площади и на пересечении улицы Волкова с проспектом Космонавтов.

В районе Ростовского моря сосна стоит около 2000 рублейВ районе Ростовского моря сосна стоит около 2000 рублей
В районе Ростовского моря продают ель за 3000 рублейВ районе Ростовского моря продают ель за 3000 рублей
В районе Ростовского моря сосна стоит около 2000 рублей. Фото: rostovgazeta.ru

Сколько стоит живая елка в Ростове

На Новый год принято украшать игрушками и гирляндами любое хвойное дерево. Поэтому продавцы подготовили варианты на любой вкус и кошелек.

Например, на проспекте Нагибина, 19 цены на сосны начинаются от 1000 рублей, на ели — от 1500, а на пихты — от 9000 рублей за метр до 40000 за три метра. При этом по предзаказу обещают сделать скидку 15%.

Примерно такие же цены на базарах в центре города и на Северном. А вот в районе Ростовского моря, на улицах Днепропетровской/Каскадной оказались одни из самых дешевых елочек. Например, двухметровая ель обойдется в 3000 рублей, а такого же размера сосна — в 2300.

Где купить елку в РостовеГде купить елку в Ростове
Где купить елку в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

А праздничные композиции из веток или сами хвойные веточки продают в среднем по 500-700 рублей. Хотя встречаются цены и выше, в зависимости от дерева и величины ветвей.

— Есть ели и сосны, которые везут из Дании. Они дорожают почти каждый год, потому что перевозка, условия хранения дороже, чем у тех, что выращивают в наших питомниках. Там елки и сосны могут стоить и по 15 000, и по 30 000 рублей. Внешне от наших не отличаются, стоять по времени будут одинаково, — рассказал RostovGazeta один из продавцов Тимур Шахназарян.
Сколько стоят елки в РостовеСколько стоят елки в Ростове
Сколько стоят елки в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

Сколько стоят искусственные елки

Самые дорогие варианты, которые можно найти среди искусственных елок, достигают полумиллиона рублей. За 530 тысяч предлагают трехметровое дерево из Таиланда, изготовленное вручную. Каждая веточка настолько детализирована и проработана, что ель выглядит как настоящая.

Для удобства ветки крепятся на шарнирах: так легче устанавливать новогоднее дерево и хранить его после праздников. Кроме того, в елку встроена гирлянда, поэтому не нужно забираться на лестницу и пытаться развесить огоньки равномерно. Они уже гармонично рассредоточены по веточкам. Металлическая подставка имеет диаметр более 60 сантиметров, за счет чего новогодняя красавица будет закреплена устойчиво.

Ель за 530 тысяч рублейЕль за 530 тысяч рублей
Ель за 530 тысяч рублейЕль за 530 тысяч рублей
Ель за 530 тысяч рублей. Фото: Яндекс.маркет.

Подобные искусственные елки можно найти и намного дешевле. В гипермаркетах деревья высотой чуть выше двух метров со встроенной гирляндой продают примерно по 50 тысяч рублей. Еще меньше цены можно найти на маркетплейсах — там похожие стоят около 12 тысяч рублей.

Цены на самые простые пластиковые варианты начинаются от 120 рублей за небольшое деревце высотой 60 сантиметров. Горшочки с новогодним украшенным растением стоят порядка 200 рублей. Небольшие веточки размером до 40 сантиметров в холщовом мешке, — 700 рублей.

Маленькая ель в корзинеМаленькая ель в корзине
Веточки ели в холщовом мешочкеВеточки ели в холщовом мешочке
Самая простая ель за 120 рублейСамая простая ель за 120 рублей
Маленькая ель в корзине. Фото: Яндекс.маркет

Метровые елки в среднем можно купить за 500-1000 рублей. Если выбирать те, которые больше похожи на настоящие, ценник вырастит в 2-4 раза, в зависимости от особенностей конкретной конструкции, материала и бренда.

Среди предложений есть и обычные зеленые цвета, характерные ели, и с добавлением белого на ветвях — вместо снега. А есть полностью белые елки. Главный плюс искусственных деревьев — их практичность. Этот вариант подойдет для тех, кто не хочет убирать хвою по всему дому и менять каждый год живые деревья, отправляя их после праздников на свалку.

Ранее RostovGazeta рассказывала, насколько подорожали главные новогодние салаты.

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