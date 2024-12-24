Полмиллиона за новогоднее настроение: где и почем можно купить елки в Ростове

Для удобства ветки крепятся на шарнирах: так легче устанавливать новогоднее дерево и хранить его после праздников. Кроме того, в елку встроена гирлянда, поэтому не нужно забираться на лестницу и пытаться развесить огоньки равномерно. Они уже гармонично рассредоточены по веточкам. Металлическая подставка имеет диаметр более 60 сантиметров, за счет чего новогодняя красавица будет закреплена устойчиво.