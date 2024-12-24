Порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек

Posted 24 декабря, 09:13
Published 24 декабря, 09:13
Modified 24 декабря, 09:15
Updated 24 декабря, 09:15
Во вторник, 24 декабря, в Ростове-на-Дону произошел порыв теплосетей на котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» по проспекту Королева. Коммунальщики экстренно приступили к ликвидации аварии. Ремонтные работы продлятся до вечера.
В зоне отключения отопления оказалось около 447 многоквартирных домов и 80 тысяч жителей города. Теплоснабжение отсутствует в границах проспектов Королева, Космонавтов и улиц Волкова и Добровольского.
Сами жители Ростова-на-Дону не только жалуются на холодные батареи, но и требуют перерасчета счетов за отопление: «Перерасчет на отопление тоже сделают?»
«Ждем горячую воду и тепло», — пишет пользователь.
«И поэтому мы каждое лето сидим неделями без горячей волы, чтобы вот так „подготовились“ к отопительному сезону?», — подметил ростовчанин.
Ранее прокуратура начала проверку массового отключения воды в Ростовской области.