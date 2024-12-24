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Posted 24 декабря, 09:13

Published 24 декабря, 09:13

Modified 24 декабря, 09:15

Updated 24 декабря, 09:15

Порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек

Порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек

24 декабря 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney. Порыв на теплосетях в Ростове-на-Дону оставил без отопления 80 тысяч человек
В Ростове-на-Дону произошла серьезная авария на тепловых сетях на территории районной котельной по проспекту Королева, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко в личном телеграм-канале.

Во вторник, 24 декабря, в Ростове-на-Дону произошел порыв теплосетей на котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» по проспекту Королева. Коммунальщики экстренно приступили к ликвидации аварии. Ремонтные работы продлятся до вечера.

В зоне отключения отопления оказалось около 447 многоквартирных домов и 80 тысяч жителей города. Теплоснабжение отсутствует в границах проспектов Королева, Космонавтов и улиц Волкова и Добровольского.

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Сами жители Ростова-на-Дону не только жалуются на холодные батареи, но и требуют перерасчета счетов за отопление: «Перерасчет на отопление тоже сделают?»

«Ждем горячую воду и тепло», — пишет пользователь.

«И поэтому мы каждое лето сидим неделями без горячей волы, чтобы вот так „подготовились“ к отопительному сезону?», — подметил ростовчанин.

Ранее прокуратура начала проверку массового отключения воды в Ростовской области.

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