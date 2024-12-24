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Posted 24 декабря, 17:39

Published 24 декабря, 17:39

Modified 24 декабря, 17:41

Updated 24 декабря, 17:41

Предновогодние пробки девять баллов начались в Ростове-на-Дону

Предновогодние пробки девять баллов начались в Ростове-на-Дону

24 декабря 2024, 17:39
Фото: Изображение Midjourney. Предновогодние пробки девять баллов начались в Ростове-на-Дону
В преддверии новогодних праздников Ростов-на-Дону наполнился огромными девятибалльными пробками, информируют «Яндекс.Карты».

24 декабря, вечером, большое количество улиц Ростова парализовало из-за пробок. Самое большое скопление автомобилей пришлось на Ворошиловский проспект.

Пробка начиналась от пересечения с Нижнебульварной улицей и шла до кольца на площади Гагарина. Длина затора составляла более двух километров.

Серьезные пробки также сковали Нансена, Малиновского, Мечникова, Красноармейскую, Максима Горького, Нахичеванскую и другие улицы Ростова, а особенно — центр.

В вечерний час пик загруженность городских дорог оценивалась в девять баллов, а к 19.30 мск снизилась всего до семи. Вероятно, такая ситуация на дорогах донской столицы будет сохраняться до самых новогодних выходных.

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Ранее открыли магистраль, благодаря которой путь из Ростова-на-Дону в Крым значительно сократился.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Пробки#Улицы Ростова#Ворошиловский проспект#Новогодние праздники
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