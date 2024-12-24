Предновогодние пробки девять баллов начались в Ростове-на-Дону

Posted 24 декабря, 17:39
Published 24 декабря, 17:39
Modified 24 декабря, 17:41
Updated 24 декабря, 17:41
24 декабря, вечером, большое количество улиц Ростова парализовало из-за пробок. Самое большое скопление автомобилей пришлось на Ворошиловский проспект.
Пробка начиналась от пересечения с Нижнебульварной улицей и шла до кольца на площади Гагарина. Длина затора составляла более двух километров.
Серьезные пробки также сковали Нансена, Малиновского, Мечникова, Красноармейскую, Максима Горького, Нахичеванскую и другие улицы Ростова, а особенно — центр.
В вечерний час пик загруженность городских дорог оценивалась в девять баллов, а к 19.30 мск снизилась всего до семи. Вероятно, такая ситуация на дорогах донской столицы будет сохраняться до самых новогодних выходных.