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Posted 24 декабря, 10:37

Published 24 декабря, 10:37

Modified 24 декабря, 10:39

Updated 24 декабря, 10:39

Прокуратура проверит порыв теплопровода в Ростове-на-Дону

Прокуратура заинтересовалась аварией в Ростове, лишившей тепла 80 тысяч жителей

24 декабря 2024, 10:37
Фото: rostovgazeta.ru. Прокуратура проверит порыв теплопровода в Ростове-на-Дону
Утром в Ростове-на-Дону произошел порыв на теплосетях, который оставил без отопления и горячей воды около 80 тысяч жильцов многоквартирных домов. Прокуратура Ростовской области начала проверку инцидента.

Напомним, что около 9.00 мск глава горадминистрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о серьезной коммунальной аварии на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» по проспекту Королева.

Прорыв тепловой сети оставил без теплоснабжения 27 социальных объектов и около 80 тысяч человек. В связи с этим прокуратура организовала проверку исполнения требований законов, соблюдений прав горожан и возобновления подачи горячей воды.

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Добавим, что при наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура организовала проверку после пожара на складе электроники в Ростове-на-Дону.

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