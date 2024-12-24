Прокуратура заинтересовалась аварией в Ростове, лишившей тепла 80 тысяч жителей

Posted 24 декабря, 10:37
Published 24 декабря, 10:37
Modified 24 декабря, 10:39
Updated 24 декабря, 10:39
Напомним, что около 9.00 мск глава горадминистрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о серьезной коммунальной аварии на территории районной котельной ООО «Лукойл-Ростовэнерго» по проспекту Королева.
Прорыв тепловой сети оставил без теплоснабжения 27 социальных объектов и около 80 тысяч человек. В связи с этим прокуратура организовала проверку исполнения требований законов, соблюдений прав горожан и возобновления подачи горячей воды.
Добавим, что при наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее прокуратура организовала проверку после пожара на складе электроники в Ростове-на-Дону.