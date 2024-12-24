Пьянящая сладость: секрет торта «Маркиза» хозяек ростовской Нахичевани-на-Дону

Мы с ней обязательно пили ситро из хрустальных бокалов, считая, что это наше детское шампанское, и закусывали вкусными армянскими печеньями − хурабья и баде-мезе, которые всегда на праздники готовила моя мама. А еще мы очень любили мамины торты «Наполеон» и «Маркиза». Когда мы ели «Наполеон», то представляли почему-то самого Бонапарта, императора Франции.