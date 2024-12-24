Пьянящая сладость: секрет торта «Маркиза» хозяек ростовской Нахичевани-на-Дону

Posted 24 декабря, 09:12
Published 24 декабря, 09:12
Modified 24 декабря, 09:14
Updated 24 декабря, 09:14
Как правило, за большим праздничным столом собиралась вся семья − многочисленные родственники, дедушки, бабушки, тети, дяди и, конечно, друзья. Эти традиции были святы и бережно хранились всегда.
Как-то по-особому вкусно, сдобно и тепло пахло в доме моего детства в Нахичевани. Это был запах пирогов, только что заваренного чая, вишневого, розового или абрикосового варенья, неповторимый аромат домашнего вина. И какое-то особое предвкушение семейного застолья, на котором будет много гостей. На этих застольях всегда было шумно, хлебосольно и как-то тепло, уютно.
Новый год. Конечно, аромат мандаринов, смешивающийся с запахом елки, оливье и вкусные конфеты. Боже, хотелось всего и сразу!..
В годы моего детства нахичеванцы, как и многие другие ростовчане, варили варенье. Из чего только его не делали!
Помню, как на праздники, в том числе, разумеется, на Новый год и Рождество, к чайному столу мама подавала варенье из роз, орехов, малины, вишни, клубники, смородины. Было очень вкусно. Запах чая и варенья − чудесные воспоминания моего детства.
А еще помню, как я со своей подружкой детства Машей, с которой буквально вырос на одном горшке, встречал Новый год.
Мы с ней обязательно пили ситро из хрустальных бокалов, считая, что это наше детское шампанское, и закусывали вкусными армянскими печеньями − хурабья и баде-мезе, которые всегда на праздники готовила моя мама. А еще мы очень любили мамины торты «Наполеон» и «Маркиза». Когда мы ели «Наполеон», то представляли почему-то самого Бонапарта, императора Франции.
А вот торт «Маркиза» нас забавлял особо. Нас веселило само название. И мы пели известную песню «Всё хорошо, прекрасная маркиза», от души смеясь и поедая мамины вкусности.
В этой песне есть такие строки:
Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка:
Так, ерунда, пустое дело,
Кобыла ваша околела,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!
Этот куплет нас забавлял особо. Потом нам хотелось шалить. И мы, бывало и такое, начинали задевать моего старшего брата Тиграна. Его мама называла ласково Тирочка. И мы с Машей могли подбежать к нему, похлопать по животу и начинать дразниться:
«Тирочка, Тирочка, у тебя в животе дырочка. Пупок есть? Покажи. Вот это твоя дырочка».
«Вы что, ситро опились?» − возмущался Тигран. Он смотрел на наши детские шалости снисходительно. Все-таки как-никак, а на восемь лет он меня старше.
С тех пор прошло, конечно, уже немало лет. Но я до сих пор с улыбкой и ностальгией вспоминаю те наши новогодние празднества.
А недавно мне сделали подарок. Мамина коллега Елена Ивановна Фадеева передала рецепт того самого «пьянящего» торта «Маркиза», который она записала со слов моей мамы. Кстати, именно Елена Ивановна Фадеева смогла воссоздать рецепты моей мамы, записать их и передать мне. Большое спасибо ей за это!
Торт «Маркиза»
Тесто:
3 стакана муки
300 г сливочного масла (мягкого)
5 желтков
около ¾ стакана сахара
1 стакан сметаны
½ ч. л. соды, погашенной уксусом
Начинка:
Повидло. Лучше брать с кислинкой, например, сливовое.
Для украшения:
5 белков
сахарная пудра
щепотка соли
Для приготовления теста растираем масло с сахаром, желтками (вводим по одному) и сметаной. Добавляем погашенную соду, перемешиваем и всыпаем муку. Вымешиваем. Тесто готово. Раскатываем пласт толщиной в 1 см. Выкладываем в форму, выстеленную бумагой для выпекания, делаем небольшие бортики. Пирог получается достаточно большой. Потребуется форма диаметром около 35 см.
Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов. Выпекаем до готовности. Вынимаем из духовки, даем остыть.
На корж выкладываем повидло. Начинку не жалеем. Слой повидла тоже около 1 см. Сверху выкладываем взбитые белки. Соотношение белков и сахара − на 1 белок берем 2 ст. л. сахарной пудры. Не забываем щепотку соли, белки взобьются лучше.
Уменьшаем температуру в духовке до 150−160 градусов, ставим обратно пирог и допекаем приблизительно 10 минут до зарумянивания белков.
И еще. Любая праздничная еда становится таковой, если за столом царит атмосфера радости, любви и веселья. К счастью, я вырос именно в такой атмосфере, за что искренне благодарен своим родителям.
Ведь Новый год − это праздник детства, это именно тот праздник, который радует нас до самой старости. Потому как каждый из нас хочет верить в лучшее.