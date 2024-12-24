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Posted 24 декабря, 14:14

Published 24 декабря, 14:14

Modified 24 декабря, 14:16

Updated 24 декабря, 14:16

У основателя «Юга России» из Ростова Сергея Кислова больше нет бизнесов

Ростовский миллиардер Кислов избавился от всего своего бизнеса в России

24 декабря 2024, 14:14
Фото: rostovgazeta.ru. У основателя «Юга России» из Ростова Сергея Кислова больше нет бизнесов
У известного ростовского предпринимателя Сергея Кислова больше нет бизнеса на территории России. Выяснилось, что он передал последние активы Василию Кислову, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Сообщается, что основатель «Юга Руси» владел маслозаводами, сельхозбизнесом, портовым терминалом и ипподромом. Он также был собственником фабрик, завода, санатория в Аксае и нескольких других небольших фирм по недвижимости. Теперь все это находится под контролем Василия Кислова. О нем сейчас известно немного. Есть информация о том, что был совладельцем части компаний, входивших в группу «Юг Руси».

При этом у бизнесменов совпадают не только фамилии, но и отчества.

«Город N» сообщает, что с 2011 по 2017 год Сергей Кислов входил в список богатейших бизнесменов России по версии «Форбс». В 2013 году его состояние достигло отметки в 1,25 миллиарда долларов. В 2022 году Кислов продал восемь сельскохозяйственных компаний, а в 2023 году — основные активы «Юга Руси».

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До этого RostovGazeta выяснила, что предприниматель занял третью строчку в рейтинге самых богатых владельцев строительных компаний Ростовской области. Ему принадлежала фирма «Югинвестстрой». Чистых активов у бизнесмена было более, чем 1,9 млрд рублей.

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