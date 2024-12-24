Ростовский миллиардер Кислов избавился от всего своего бизнеса в России

Сообщается, что основатель «Юга Руси» владел маслозаводами, сельхозбизнесом, портовым терминалом и ипподромом. Он также был собственником фабрик, завода, санатория в Аксае и нескольких других небольших фирм по недвижимости. Теперь все это находится под контролем Василия Кислова. О нем сейчас известно немного. Есть информация о том, что был совладельцем части компаний, входивших в группу «Юг Руси».