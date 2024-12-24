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Posted 24 декабря, 15:03

Published 24 декабря, 15:03

Modified 24 декабря, 15:04

Updated 24 декабря, 15:04

Шесть южных регионов и 17 городов вошли в число лучших ESG-индекса РФ

Шесть южных регионов и 17 городов вошли в число лучших ESG-индекса РФ

24 декабря 2024, 15:03
Фото: Нейросеть Сбера Kandinsky3.
Представлены итоги ESG-индекса городов и регионов за 2024 год. В числе двадцати лучших субъектов страны с самыми высокими результатами по всем трем ESG-компонентам — три южных региона России: Краснодарский край, Ростовская область и Севастополь.

Кроме этого, были отмечены восемь региональных столиц, а также девять городов, расположенных на Юге России и Северном Кавказе: Керчь, Ялта, Армавир, Новороссийск, Азов, Михайловск, Каспийск, Черкесск и Грозный.

Адыгея стала лидером блока «Окружающая среда». Чечня и Севастополь продемонстрировали высокие результаты по комфортности условий жизни. В рамках блока «Управление» эксперты выделили Севастополь и Ростовскую область.

Севастополь, Азов и Новороссийск отмечены как города, комплексно развивающие все три блока. В блоке «Управление» эксперты выделили Симферополь, Ростов-на-Дону и Элисту. В блоке «Окружающая среда» — Михайловск в Ставропольском крае, а также Майкоп и Черкесск. В блоке «Общество» отмечены Севастополь, Керчь, Симферополь, Ялта, Армавир, Махачкала, Каспийск, Элиста и Грозный.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников подчеркнул, что рынок устойчивого финансирования на юге страны стремительно развивается. Особенно заметен рост в сферах недвижимости и туризма и в агропромышленном комплексе. Крупные и средние предприятия оказывают значительное влияние на окружающую среду, и жители южных регионов всё больше осознают важность этого вопроса. В результате на Юге России и Северном Кавказе активно развивается инфраструктура, проходит комплексная ESG-трансформация городов и регионов. Так, портфель ответственного финансирования банка превысил отметку в 213 миллиардов рублей, то есть вырос в 1,8 раза с начала текущего года.

Фото: Нейросеть Сбера Kandinsky3

Составленный Сбером и ВЭБ.РФ ESG-индекс городов и регионов РФ представляет собой систему координат и инструментов для оценки прогресса в области устойчивого развития и достижения национальных целей. Индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: «Окружающая среда», «Общество» и «Управление». Его основу составляют показатели индекса качества жизни в российских городах ВЭБ.РФ, а также ESG-ренкинга регионов России Сбера. В текущем году индекс охватил ещё больше объектов — 85 регионов и 250 городов, тогда как в 2023 году их было 218.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская подчеркнула, что в следующем году продолжатся экспертные обсуждения методологических вопросов с более чем 20 городами и регионами, а также будет завершена работа по синхронизации показателей индекса с целевыми показателями национальных целей.

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