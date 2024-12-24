Шесть южных регионов и 17 городов вошли в число лучших ESG-индекса РФ

Posted 24 декабря, 15:03
Published 24 декабря, 15:03
Modified 24 декабря, 15:04
Updated 24 декабря, 15:04
Кроме этого, были отмечены восемь региональных столиц, а также девять городов, расположенных на Юге России и Северном Кавказе: Керчь, Ялта, Армавир, Новороссийск, Азов, Михайловск, Каспийск, Черкесск и Грозный.
Адыгея стала лидером блока «Окружающая среда». Чечня и Севастополь продемонстрировали высокие результаты по комфортности условий жизни. В рамках блока «Управление» эксперты выделили Севастополь и Ростовскую область.
Севастополь, Азов и Новороссийск отмечены как города, комплексно развивающие все три блока. В блоке «Управление» эксперты выделили Симферополь, Ростов-на-Дону и Элисту. В блоке «Окружающая среда» — Михайловск в Ставропольском крае, а также Майкоп и Черкесск. В блоке «Общество» отмечены Севастополь, Керчь, Симферополь, Ялта, Армавир, Махачкала, Каспийск, Элиста и Грозный.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников подчеркнул, что рынок устойчивого финансирования на юге страны стремительно развивается. Особенно заметен рост в сферах недвижимости и туризма и в агропромышленном комплексе. Крупные и средние предприятия оказывают значительное влияние на окружающую среду, и жители южных регионов всё больше осознают важность этого вопроса. В результате на Юге России и Северном Кавказе активно развивается инфраструктура, проходит комплексная ESG-трансформация городов и регионов. Так, портфель ответственного финансирования банка превысил отметку в 213 миллиардов рублей, то есть вырос в 1,8 раза с начала текущего года.
Составленный Сбером и ВЭБ.РФ ESG-индекс городов и регионов РФ представляет собой систему координат и инструментов для оценки прогресса в области устойчивого развития и достижения национальных целей. Индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: «Окружающая среда», «Общество» и «Управление». Его основу составляют показатели индекса качества жизни в российских городах ВЭБ.РФ, а также ESG-ренкинга регионов России Сбера. В текущем году индекс охватил ещё больше объектов — 85 регионов и 250 городов, тогда как в 2023 году их было 218.
Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская подчеркнула, что в следующем году продолжатся экспертные обсуждения методологических вопросов с более чем 20 городами и регионами, а также будет завершена работа по синхронизации показателей индекса с целевыми показателями национальных целей.