Шесть южных регионов и 17 городов вошли в число лучших ESG-индекса РФ

Составленный Сбером и ВЭБ.РФ ESG-индекс городов и регионов РФ представляет собой систему координат и инструментов для оценки прогресса в области устойчивого развития и достижения национальных целей. Индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: «Окружающая среда», «Общество» и «Управление». Его основу составляют показатели индекса качества жизни в российских городах ВЭБ.РФ, а также ESG-ренкинга регионов России Сбера. В текущем году индекс охватил ещё больше объектов — 85 регионов и 250 городов, тогда как в 2023 году их было 218.