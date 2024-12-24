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Posted 24 декабря, 06:43

Published 24 декабря, 06:43

Modified 24 декабря, 06:45

Updated 24 декабря, 06:45

Сильный ветер и дождь надвигаются на Ростов-на-Дону

Сильный ветер и дождь надвигаются на Ростов-на-Дону

24 декабря 2024, 06:43
Фото: Pxhere. Сильный ветер и дождь надвигаются на Ростов-на-Дону
В ближайшие дни в Ростове-на-Дону начнут бушевать сильный ветер и дождь, а температура воздуха опустится ниже 0, сообщают метеорологи.

Так, во вторник, 24 декабря, ночью и утром ожидаются дожди и туман. Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ночью — опустится до +3 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду. За сутки выпадет максимум 0,2 миллиметра осадков.

В среду, 25 декабря, ветер усилится до 10 метров в секунду. В течение всего дня ожидается приблизительно одинаковая температура воздуха — +2 градуса Цельсия. Дождь и снег обойдут город стороной.

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В четверг, 26 декабря, начнет холодать. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.

Добавим, что сильнее всего погода испортится в выходные дни. Температура опустится до -2 градусов, а также начнется ливень со снегом.

До этого стало известно, что мощный ливень обрушится на Ростов-на-Дону

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