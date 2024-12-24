Сильный ветер и дождь надвигаются на Ростов-на-Дону

Так, во вторник, 24 декабря, ночью и утром ожидаются дожди и туман. Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ночью — опустится до +3 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду. За сутки выпадет максимум 0,2 миллиметра осадков.