Сильный ветер и дождь надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted 24 декабря, 06:43
Published 24 декабря, 06:43
Modified 24 декабря, 06:45
Updated 24 декабря, 06:45
Так, во вторник, 24 декабря, ночью и утром ожидаются дожди и туман. Днем температура воздуха поднимется до +4 градусов, а ночью — опустится до +3 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду. За сутки выпадет максимум 0,2 миллиметра осадков.
В среду, 25 декабря, ветер усилится до 10 метров в секунду. В течение всего дня ожидается приблизительно одинаковая температура воздуха — +2 градуса Цельсия. Дождь и снег обойдут город стороной.
В четверг, 26 декабря, начнет холодать. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью — охладится до 0 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.
Добавим, что сильнее всего погода испортится в выходные дни. Температура опустится до -2 градусов, а также начнется ливень со снегом.
До этого стало известно, что мощный ливень обрушится на Ростов-на-Дону