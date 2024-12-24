Снег пройдет в Ростовской области к Новому году

25 декабря небо донской столицы затянется облаками. Осадков в этот день не предвидится. Восточный ветер будет дуть с максимальной скоростью 12 метров в секунду. Температура в этот день будет плюсовая — от +1 до +5 градусов, а в различных районах по области будет колебаться от 0 до +7 градусов.