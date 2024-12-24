Снег пройдет в Ростовской области к Новому году

Posted 24 декабря, 18:37
Published 24 декабря, 18:37
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
25 декабря небо донской столицы затянется облаками. Осадков в этот день не предвидится. Восточный ветер будет дуть с максимальной скоростью 12 метров в секунду. Температура в этот день будет плюсовая — от +1 до +5 градусов, а в различных районах по области будет колебаться от 0 до +7 градусов.
26 декабря в донской столице осадков также не ожидается. Ветер сменит направление на северо-восток и будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура останется положительной: в ночные часы — от +1 до +3 градусов, а днём — +2…+4 градуса.
По области значительных осадков не ожидается, лишь в некоторых районах будут идти небольшой дождь и мокрый снег. Ночью температура опустится до -2. Днем воздух прогреется до +5 градусов.
27 декабря в Ростове немного похолодает. Так, ночью воздух охладится до -1 градуса. Днём температура может подняться до +3. В области ожидаются гололед и морозы — до -3 градусов ночью.